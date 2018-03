Sarkozy afirma tener una "verdadera amistad" con Zapatero

AFP 26/04/2009 - 12:53

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, afirmó que siente "una gran estima" y tiene "una verdadera amistad" con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en unas declaraciones publicadas este domingo por el diario El País.

Sarkozy, que realizará el lunes y el martes una visita de Estado a Madrid y participará luego en una cumbre bilateral, respondió a preguntas acerca de los supuestos comentarios negativos que podría haber hecho sobre Zapatero en una reunión en el palacio del Elíseo con parlamentarios franceses.

Estos supuestos comentarios, recogidos por el diario francés Libération, pero desmentidos por la presidencia francesa, tuvieron una amplia repercusión en la prensa española y provocaron una polémica en Francia.

La ex candidata socialista a las elecciones presidenciales francesas de 2007, Segolene Royal, había escrito una carta de "disculpas" a Zapatero el 18 de abril.

"No cuenten conmigo para comentar estos rumores absurdos, que además han sido desmentidos por los que participaban en esta reunión, incluyendo a los representantes de la oposición", afirmó Sarkozy a El País. "No me sorprende que haya en Francia personas que intenten instrumentalizar tales mentiras, aunque da mucho que pensar en cuanto al concepto que dichas personas tienen de la responsabilidad en política", añadió.

"José Luis y yo (...) profesamos el uno por el otro una gran estima, un afecto sincero y, creo poder afirmarlo, una verdadera amistad", aseguró. "Aunque no pertenecemos a la misma familia política" -puesto que Zapatero forma parte del PSOE y Sarkozy de la Unión por un Movimiento Popular (UMP, derecha)- "compartimos una misma voluntad de seguir profundizando la amistad entre nuestros dos países y ponerla al servicio de los grandes retos de nuestra época", añade el presidente francés. Sarkozy afima que para él Zapatero es "un hombre de talento, un hombre de convicciones, una gran figura de Europa".

Según el diario Libération, Sarkozy había declarado que el presidente del Gobierno "quizás no era inteligente" pero había "ganado dos veces las elecciones".