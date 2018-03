Zoido pide a Monteseirín que "se vuelque" con San Jerónimo y renueve los equipamientos del barrio

26/04/2009 - 13:54

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, pidió hoy al alcalde de la ciudad, Alfredo Sánchez Monteseirín, que se "vuelque plenamente" con San Jerónimo y renueve de manera "urgente" los equipamientos del barrio, "para que los vecinos puedan disfrutarlos y utilizar todos los servicios correctamente".

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

Tal y como informó el grupo político en un comunicado, después de comprobar "las carencias" de San Jerónimo en cuanto a equipamientos y de reunirse con vecinos de las asociaciones 'El Empalme' y 'San Jerónimo-Alamillo', el portavoz le ha pedido a Monteseirín que termine el nuevo centro cívico en el Monasterio de San Jerónimo, que arregle el antiguo centro cívico provisional, "que está cerrado tras haberse derrumbado el techo por el lamentable estado de conservación en el que se encuentra", y que recupere el antiguo instituto "que está abandonado, cerrado y sin utilizar".

Así, Zoido señaló que "Monteseirín prometió hace cinco años que se iba a construir un nuevo centro cívico en el Monasterio de San Jerónimo, pero después de fijar varias fechas para su inauguración a día de sólo existe una biblioteca", y apostilló "que es a lo que nos tiene acostumbrado el alcalde, a prometer y no cumplir, a prometer y engañar a los vecinos".

Asimismo, el popular destacó que "es una vergüenza que un centro cívico que se habilitó como provisional hace más de 25 años se haya tenido que cerrar por viejo", y añadió que "se han tenido que trasladar los talleres que en él se impartían a otros locales, e incluso suspender algunos por falta de espacio".

De igual modo, resaltó que "los vecinos contaron que la Junta de Andalucía cedió al Ayuntamiento el antiguo instituto de San Jerónimo para uso del barrio, pero la ineficacia y la mala gestión de Monteseirín lo tiene cerrado, abandonado y sin utilizar", y apuntó que los vecinos quieren que se habilite un vivero de asociaciones en el edificio pero "pasan los días y el antiguo instituto sólo sirve de blanco para actos vandálicos".

COMISARÍA DE SAN JERÓNIMO

Por otro lado, Zoido recordó "que los vecinos de San Jerónimo siguen abandonados en materia de seguridad, ya que el PP denunció que se estaba pagando el alquiler por una comisaría cerrada", que tras llevarla al Pleno cuatro meses después "no se ha buscado una solución, lo que supone una muestra más del abandono al que tiene sometido Monteseirín a San Jerónimo".

En esta línea, los vecinos de San Jerónimo "se sienten sevillanos de corazón, pero no de derecho, porque Monteseirín los tiene abandonados y marginados" añadiendo que "San Jerónimo no quiere sentirse excluido, sólo quiere que el Ayuntamiento y el alcalde se preocupen y mantengan el barrio ordenado, limpio y con equipamientos de calidad que funcionen".

Por último, el portavoz popular destacó que "los vecinos de San Jerónimo pagan sus impuestos, cumplen las leyes y ordenanzas, pero parece que no gozan de los mismos derechos que el resto de ciudadanos, después de comprobar la falta de interés del Gobierno de Sevilla por los equipamientos del barrio" y concluyó afirmando que "Monteseirín no quiere escuchar a los vecinos porque arreglar los problemas de San Jerónimo no está dentro de los planes y objetivos que Monteseirín se marcó hace ya diez años".