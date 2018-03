Arenas dice que "sólo han hecho falta 15 días" para que Chaves "traicione" el Estatuto de Autonomía de Andalucía

26/04/2009 - 14:03

CÁDIZ, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP-A, Javier Arenas, aseguró hoy que al ex presidente de la Junta de Andalucía y nuevo vicepresidente tercero y ministro de Cooperación Territorial, Manuel Chaves, "sólo le han hecho falta 15 días para traicionar el Estatuto de Autonomía para Andalucía" porque, a su juicio, el pacto con Montilla sobre financiación autonómica significa que "le interesa más defender el sillón de Zapatero que los intereses de los andaluces".

En un acto público celebrado en Cádiz, donde las condiciones climatológicas impidieron celebrar una manifestación en favor del empleo, Arenas critico que después de Chaves se reuniera con el presidente de la Generalitat, José Montilla, en relación a la financiación autonómica "defendiera la bilateralidad", para defender dos días después la "multilateralidad" y un día más tarde decir que "multilateralidad y bilateralidad son compatibles".

A juicio del popular, esto supone "traicionar el Estatuto de Autonomía para Andalucía" porque ese pacto con Montilla "significa defender el sillón del presidente del Gobierno" y que eso "le interesa más que los intereses de los andaluces".

Del mismo modo, criticó a Chaves por "salir huyendo a Madrid" después de dejar a Andalucía con casi un millón de parados y de responder a esa situación con una operación de "cosmética y maquillaje" y con un Gobierno "de trapicheo, de tránsfugas y de despilfarro", por lo que reclamó al nuevo presidente andaluz, José Antonio Griñán, "más empleo y menos consejeros".

En cuanto a Griñán, el líder de la oposición dijo que es "un paréntesis" porque se trata de un presidente "interino y con poco peso político" que, "puede ser un presidente legal y tener la legitimidad del Parlamento, pero no puede arreglar que no se ha presentado a las elecciones".

En este sentido, aseveró que el "cambio real" en Andalucía "sólo puede llegar desde las urnas y la alternancia", lamentando que "se haya perdido un año y ahora se puedan pedir tres" porque los socialistas "están muy preocupados por sus ambiciones personales".

Por ello, Javier Arenas pidió al PSOE andaluz que "no se asuste de las urnas" y que no se "indignen" cuando el PP-A pida las elecciones anticipadas, porque "no es un delito pedir que el pueblo hable" y que diga que "nos toca volver para hacer como en el 96 y sacar a Andalucía y España de la crisis y ponernos a la vanguardia de Europa".