Sota afirma que este año se adjudicarán las instalaciones de molinos eólicos

26/04/2009 - 14:05

El consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico de Cantabria, Juan José Sota, afirmó hoy que este año se adjudicarán las instalaciones de molinos eólicos. Actualmente se está trabajando en los pliegos de condiciones y "en los próximos días" las empresas podrán presentar a concurso sus proyectos de instalación industrial y de investigación y desarrollo para las zonas donde están previstas sus ubicaciones. "Vamos a cumplir los plazos para que a lo largo de este año podamos tener las adjudicaciones hechas", remachó.

El consejero dice que el "deterioro" de la actividad económica "está calando a las empresas más sólidas de la región"SANTANDER, 26 (EUROPA PRESS)

Sota se pronunció así en una entrevista en Radio Nacional de España, recogida por Europa Press, en la que se refirió a la "doble apuesta" del Gobierno en materia eólica, tanto con la instalación en el PCTCAN de una de las empresas "más importantes del mundo" en este área, Vestas, que producirá aerogeneradores, como con la participación en el proyecto de instalación de parques eólicos a unos 22 kilómetros de la costa. "Si tuviera éxito, seríamos el primer país en el mundo que lograría instalar un parque de esa naturaleza. Es una apuesta muy importante", destacó.

En este sentido, el consejero manifestó que, para salir de la crisis "mucho más fortalecidos", el Gobierno está trabajando en el cambio de modelo económico de la región y está haciendo "una apuesta muy fuerte" por las nuevas tecnologías, "por que el desarrollo de Cantabria esté basado en el conocimiento" y por las energías renovables, que van a suponer "un cambio muy importante para la economía e industria de la región", y una inversión total de 3.000 millones de euros.

"Vamos a hacer un gran esfuerzo para que la energía limpia y renovable tenga un valor añadido de industrias y proyectos industriales que se generen e instalen aquí", indicó, y se mostró convencido de que Cantabria tiene ante sí "un futuro con grandes oportunidades".

EL PRESENTE

En relación al presente, Sota reconoció que, según las previsiones, este año "va a ser duro" y que los datos del paro "son muy malos". Al respectó, afirmó que las medidas de los gobiernos de España y Cantabria "van a tener efecto en los próximos meses", tanto en los ámbitos municipales como regionales, y confió en que contribuyan a mitigar el desempleo.

El consejero también reconoció que el "deterioro" de la actividad económica "está calando a las empresas más sólidas de la región", que en estos momentos "se están sosteniendo con EREs", aunque el responsable de Industria espera "que no lleguen a la destrucción de empleo". En este sentido, también se remitió al "apoyo y ayuda" de las administraciones central y autonómica para los sectores "que tienen importancia económica en Cantabria" con el fin de que puedan salir de la crisis y "mantener el mayor número de empleos".

Al respecto, Sota explicó el presupuesto de la Consejería es de 100 millones de euros, "que para una comunidad como Cantabria es mucho dinero pero que para afrontar todos los problemas que tenemos no es mucho", por lo que trata de ser "selectiva" a la hora de aplicar líneas de ayuda, por ejemplo, no solapando las del Estado.

INTERNACIONALIZACIÓN

El consejero apuntó que en estos momentos la situación económica "restringe" la posibilidad de actuar en materia internacional aunque, en su opinión, Cantabria debe apostar por la internacionalización de su economía. Al respecto, se comprometió a que el Gobierno "no dejará de hacer nada que beneficie a las empresas de Cantabria en su expansión fuera de la comunidad", aunque será "contando con los recursos que tenemos y pensando en al situación en que estamos".

Si bien confesó que "de momento" no tiene ningún viaje planeado a China --objeto de varias expediciones de su antecesor en el cargo, Javier del Olmo--, afirmó que mercados como éste y de países emergentes como Brasil y México no se pueden "abandonar", porque son donde más han aumentado las exportaciones cántabras en los últimos tiempos.

En relación a cómo se encontró la Consejería de Industria tras la dimisión de Del Olmo al ser imputado por el juez, Sota declaró que "es más lo que se ha hecho de exageración que lo que hay". Aseguró que no había "ninguna cosa que fuera algo extraño o irregular, en absoluto" y recordó que toda la documentación pendiente, "que no era mucha", está en el Parlamento.

El consejero no piensa hacer cambios en su departamento a corto plazo porque los proyectos en marcha "funcionan" y "sería un error hacer tabla rasa", aunque a medio plazo los equipos "se pueden cambiar o adaptar a otras circunstancias". Pero, lo que ahora "obsesiona" a Sota es "hacer las cosas pendientes, cumplir los plazos, no parar nada y seguir adelante porque en estos momentos Cantabria no se puede permitir ningún lujo de espera", subrayó.

Finalmente, en referencia a las licencias de radio y televisión, anunció que las diez primeras de radio están a punto de concesionarse y la intención es sacar "inmediatamente" las otras diez; mientras que se está evaluando el concurso para las televisiones, que se "agilizará".