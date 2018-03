El Gobierno apuesta por la continuidad de GFB y piensa que el proyecto tendrá viabilidad "cuando pase la crisis"

26/04/2009 - 14:07

El Gobierno de Cantabria apuesta por la continuidad de la fábrica de GFB y piensa que el proyecto tendrá viabilidad "cuando pase la crisis".

SANTANDER, 26 (EUROPA PRESS)

Así lo afirmó hoy el consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico de Cantabria, Juan José Sota, en una entrevista en Radio Nacional de España, recogida por Europa Press.

Sota explicó que en estos momentos, el Gobierno regional está esperando a que el juzgado admita el concurso de acreedores que presentó el Consejo de Administración de la factoría de Orejo, y "a partir de ahí", los administradores judiciales, en colaboración con la empresa y el Gobierno analizarán "la marcha de la socidad".

En este sentido, el consejero señaló que el Gobierno cree que "el proyecto tiene viablidad cuando pase la crisis", y recordó que cuando se gestó la propuesta, en 2004, "nadie pensaba que se iba a desplomar" el sector de la construcción.

Por otra parte, apuntó que la "vocación" del Gobierno en este proyecto, como en los que colabora Sodercan, es "participar y luego retirarse", aunque en estos momentos no puede hacerlo "porque las circunstancias ahora no permiten una retirada" ya que la Administración no tiene "a nadie" que le "sustituya".