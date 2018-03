Gripe.- El joven de 23 años afectado en Almansa (Albacete) evoluciona favorablemente y tiene buen estado general

26/04/2009 - 15:11

El consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, aseguró hoy que el joven de 23 años afectado por un posible caso de gripe porcina en Almansa (Albacete) evoluciona favorablemente y presenta una leve febrícula sin sintomatología respiratoria con un buen estado general.

El Gobierno regional transmite un mensaje de normalidad y recomienda acudir al centro de salud únicamente si se padecen los síntomas TOLEDO, 26 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, Lamata explicó que el joven acudió en el día de ayer a la consulta del Centro de Salud de Almansa con sintomatología respiratoria, fiebre, tos y refiriendo que había vuelto de un viaje desde Méjico llegando a España el día 22. Por lo que el Servicio de Epidemiología indicó el traslado del paciente al Hospital del Almansa.

Asimismo, apuntó que se ha puesto en funcionamiento, con normalidad, el sistema que está establecido en la región de detección y atención a posibles casos de sospecha y añadió que en el Hospital de Almansa se han establecido las medidas establecidas en el protocolo de aislamiento para prevenir y evitar posibles contagios.

Lamata afirmó también que se estableció la información a posibles personas con los que hubiera estado en contacto este joven y que, a su vez, se inició el tratamiento para la prevención de posibles nuevos efectos de esta afectación respiratoria con el medicamento que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Oseltamivir, más conocido como 'Tamiflu'.

El consejero explicó que el Gobierno regional ha estado en contacto con las autoridades del Ministerio de Sanidad y Política Social, así como con el laboratorio de Majadahonda (Madrid), donde se han remitido las muestras biológicas del paciente, por lo que esperó que dentro de las próximas 48 horas se sepa si se trata de un caso de gripe porcina.

"Por el momento simplemente hablamos de caso de sospecha porque reúne las condiciones de haber vuelto de un viaje de Méjico y tener una historia clínica compatible con la crisis, con síntomas respiratorios y fiebre alta", agregó.

De otro lado, Lamata recordó que el Plan Regional de Prevención y Atención a la pandemia de gripe lleva en vigor desde el año 2005 y que desde el momento en que la OMS, coordinada con el Ministerio de Sanidad y Política Social, recomendó el pasado viernes reforzar la vigilancia en el seguimiento epidemiológico, se hizo también en Castilla-La Mancha.

Lamata señaló que para el martes, 28 de abril, se ha convocado el Comité Ejecutivo Regional del Plan Pandémico donde participan distintas unidades de las consejerías que pueden tener relación con la prevención y atención en casos de pandemias.

El titular de Salud y Bienestar Social, afirmó también que la OMS sigue calificando la situación en relación a esta posible pandemia en el grado tres, lo que quiere decir que hay un nuevo virus que provoca casos en humanos y que no existe transmisión interhumana o que esta es muy limitada.

"En estos momentos, se nos informa de que la OMS está valorando el calificar esta situación como grado cuatro, donde se dice que hay evidencia de incremento de transmisión interhumana, pero de momento no tiene evidencia suficiente para tomar esa decisión", apostilló.

POBLACIÓN

En cuanto a los ciudadanos castellano-manchegos, Lamata recomendó que en el caso que hayan viajado a Méjico en fechas recientes y en siete días tiene tos, fiebre, dolor de garganta o problemas respiratorios, acudan a su centro de salud para que se hagan las recomendaciones que procedan.

Respecto a las personas que no han viajado a Méjico pero padecen estas sintomatologías, el consejero señaló que hay que hacer lo que se dice cualquier invierno en una temporada de gripe, extremar la higiene, taparse la boca y la nariz al estornudar, consumir líquidos y reposo.

El consejero también hizo referencia al Oseltamivir, señalando que es el medicamento que recomienda la OMS y el que tiene más grado de eficacia. Así, apuntó que es el que adquirió el Gobierno regional para prevenir la posible pandemia de Gripe Aviar y que está almacenado en los distintos ámbitos del sistema nacional de salud y las consejerías de salud de las comunidades autónomas.

Asimismo, apuntó que únicamente tienen que tomar esta medicación las personas que estén bajo un caso de sospecha o los contactos de las personas que estén bajo esta sospecha.

De este modo, el consejero quiso transmitir un mensaje de normalidad ya que, pese a que se trata de una situación preocupante, los protocolos están preparados desde el año 2006 y se han activado nada más tener la noticia. "Se trata de una buena preparación que está dando sus frutos en esta primera situación que se nos ha planteado", añadió.

A preguntas de los medios, insistió en que todas las actuaciones que se están llevando a cabo son de caracter preventivo ante una sospecha que no está confirmada y que en estos momentos hay identificados 20 contactos del paciente que no tienen necesidad de estar en aislamiento, pese a que deben tomar la medicación de caracter preventivo y limitar sus contactos.

Finalmente, dijo que no hay que acudir a los centros de salud si no existen síntomas a pesar de que se haya viajado a Méjico porque no estás justificado, y que únicamente hay que ir al centro de salud si se tienen síntomas respiratorios y fiebre alta.