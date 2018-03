PSPV dice que Castedo "pierde la oportunidad" de instar al Consell a "cambiar su pésima política educativa"

26/04/2009 - 15:53

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante, lamentó hoy que la alcaldesa del municipio, Sonia Castedo, no aceptara la Declaración Institucional de Urgencia, presentada al pleno municipal, en la que se reclamaba que apoyara las reivindicaciones de la Plataforma en Defensa del Ensenyament Públic. Así, consideraron que la primera edil ha "perdido una oportunidad para instar al Consell a que cambie su pésima política educativa", según informaron en un comunicado fuentes del PSPV.

ALICANTE, 26 (EUROPA PRESS)

En concreto la declaración institucional recogía los 13 puntos del manifiesto de la Plataforma, que han conducido a la convocatoria de huelga en el sistema educativo valenciano el próximo martes, 28 de abril.

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Manuel de Barros, aseguró que lo "único" que pedían a los ediles del PP en esta Declaración Institucional de urgencia es que "apoyaran esta huelga que defiende una educación pública de calidad y que pide que cesen payasadas como la de Educación para la Ciudadanía (EpC) en inglés".

Con su rechazo, aseguró, "el PP dice no a solucionar los problemas que tienen; dice no a que la enseñanza pública avance; y dice no a las reivindicaciones del mundo educativo". Además, lamentó que el gobierno municipal "ha perdido la oportunidad de sumarse y se ha puesto, de nuevo, en contra de la comunidad educativa".

Por otro lado, De Barros defenderá en el Pleno otra moción en la que el grupo socialista instará a Castedo a poner en marcha una comisión de carácter técnico, en la que participen las concejalías de Educación, Urbanismo y Atención Urbana, para llevar a cabo "un estudio de las necesidades, tanto de obras de mantenimiento como de obras de reforma o remodelación, de los centros educativos cuyo mantenimiento realiza el Ayuntamiento".

Al respecto, el edil socialista calculó que en Alicante "hay más de 50 centros educativos cuyo mantenimiento está a cargo del Ayuntamiento", y que de esos, hay "pocos" edificados en la última década, ya que "la mayoría tiene más de treinta años". Así, resaltó que "esto significa que habrá que hacer frente en el futuro a la necesidad de realizar importantes obras de reforma o remodelación en estos edificios, con las dificultades que esto conlleva".