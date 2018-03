El nominado al Príncipe de Asturias Carlos Giménez presenta el último volumen de su tetralogía '36-39'

26/04/2009 - 16:15

El dibujante Carlos Giménez, referente del tebeo en España y recientemente nominado al premio Príncipe de Asturias de las Artes, presentó hoy el IV volumen que cierra su tetralogía '36-39' durante un encuentro con los visitantes de la 40ª Fira del Llibre de Valencia, tal y como informó la organización en un comunicado.

VALENCIA, 26 (EUROPA PRESS)

En un acto, que estuvo conducido por el dibujante valenciano Álvaro Pons, el autor comentó con los lectores el contenido de su nueva obra, que se adentra en el horror cotidiano vivido en las calles de Madrid durante los años de la guerra civil.

"Da igual Madrid que Valencia; da igual España que cualquier otro país, da igual una guerra que otra", manifestó Giménez en relación con su obra. "El hambre y el terror de los soldados de infantería que no están en las trincheras, es decir de la gente de la calle, está en la base de todos los conflictos del mundo", lamentó.

Según explicó, '36-39' no tiene afán historicista, sino que cuenta lo que le pasaba a la gente y lo terrible que son las guerras". "Lo importante es que la gente sufría, moría, pasaba hambre", destacó el autor, que además manifestó su interés por "el ser humano cotidiano, la gente que no consta en ningún sitio, pero que es la base de la historia", declaró en su intervención el dibujante.

Entre las obras de Carlos Giménez, se encuentra la afamada serie autobiográfica 'Paracuellos', que le valió el reconocimiento social a finales de los años 70. En ella, el autor retrata sus experiencias de infancia en los hogares de Auxilio Social (dos álbumes publicados entre 1977 y 1982) y la posterior salida del centro para incorporarse a la sociedad de la época (Álbum 'Barrio', 1978).

Poco después de publicar esta obra, Giménez continuó en esta vertiente con 'Los Profesionales', cuatro álbumes en los que relata anécdotas sobre el ambiente de principios de los 80. A él, se sumarían sus diferentes trabajos para las revistas de cómic de la época, como la historia serializada 'Bandolero'. Sin embargo, la desaparición progresiva de las revistas en los años 90 provocó que el dibujante se centrase en las publicaciones de Francia, quedando progresivamente relegado del mercado español.

MODA FEMENINA EN EL SIGLO XVIII

Entre las obras presentadas en la 40º edición de la Fira del Llibre de Valencia también se encuentra 'La dona al segle XVIII', un libro realizada por el grupo Alimara, con textos de Salvador Mercado Machí y fotografías de Marita Sempere. Según sus creadores, se trata de un estudio sobre el mundo europeo occidental en los siglos XVIII y XIX, concretamente en las tierras del antiguo Reino de Valencia, que se centra sobre todo en el análisis de la indumentaria.

Merdaco defendió el estudio de este período concreto, en tanto que al inicio del SXX los pueblos occidentales "todavía conservaban viva la memoria de las costumbres, los bailes, las canciones y la indumentaria de las dos centurias anteriores", explicó. De hecho, el autor consideró el año 1707 como "el año del inicio de la moda francesa", algo que según indicó "fue consecuencia de la instauración borbónica y la revolución industrial".

"En este momento, el uniformismo europeo y norteamericano va arrinconando las formas particulares del vestir tradicional" continuó. "A partir de entonces, siempre que los valencianos han querido vestirse a la antigua para bailar danzas tradicionales o para representar el pasado del pueblo valenciano, han echado mano de la ropa que guardaban en cajas y cajones domésticos". El autor hizo una especial defensa de esta indumentaria, "idéntica a la que aparece en los grabados, azulejos, cerámica y pinturas de la época y que caracteriza a los valencianos".

Así, el volumen contiene abundantes ilustraciones, grabados y fotografías. De hecho, la fotógrafa Marita Sempere ha recogido una serie de fotografías, para las que ha posado el propio grupo Alimara, en un intento de que el lector visualice el tipo de indumentaria de la época y el proceso que se llevaba a cabo para vestirse y ajustarse a la moda.

ENSAYO SOBRE EL URBANISMO EN LA MARINA ALTA

'La ciutat turístitca de hui al País Valencià. El cas de la Marina Alta' es otra de las obras que se presentan en la Feria del Libro de Valencia durante estos días. Se trata de un ensayo de Jesús Moncho, miembro del movimiento 'Abusos Urbanístics, No', que explica la concepción de las nuevas ciudades turísticas como una "multiplicación de casas y edificios, a los cuales se adaptarán posteriormente el resto de funciones de la ciudad". Así, el autor aborda con datos y evidencias, el proceso urbanizador que ha transformado en los últimos años el litoral valenciano, con especial incidencia en la comarca de la Marina Alta.

Para Moncho, la actuación o planificación urbanística "no tiene como finalidad el crecimiento de la ciudad, sino que es un instrumento de conciliación de lo construido y no construido, y lo que está por llegar". Por ello, defiende que los procesos urbanizadores "no deben dejar a su paso la sensación de vencedores o vencidos", sino que según aseguró "tienen que favorecer un proceso de participación, de diálogo, de consenso, entre todos los implicados, siempre teniendo en cuenta que el interés dominante tiene que ser el general", señala.

POESÍA DE AUSIÀS MARCH

La editorial Denes (responsable de 'La dona al segle XVIII' y 'La ciutat turístitca de hui al País Valencià') también presenta en esta edición de la Fira del LLibre su 'Diccionari del lèxic de les poesies d'Ausiàs March', un título coordinado por el filólogo Rafael Alemany. Con esta publicación, el grupo asegura buscar "el acercamiento de los lectores y estudiosos al poemario de Ausiàs March, aportando un instrumento lexicográfico que facilite su comprensión".

No obstante, Denes también manifestó su intención de "contribuir parcialmente a la lexicografía histórica catalano-valenciana", razón por la que informó de la edición de otra serie de obras, entre las que se encuentran 'L'Espill', de Jaume Roig o 'Tirant lo Blanc', de Joanot Martorell. Esta edición se enamrca en un proyecto más amplio, con el que la editorial pretende elaborar un 'corpus lexicográfico' literario de los escritores valencianos de la Edad Media.