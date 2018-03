El sociólogo Víctor Pérez Díaz pronunciará mañana en Zaragoza la charla 'Innovación e investigación en España'

26/04/2009 - 16:58

El profesor Víctor Pérez-Díaz, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, pronunciará mañana lunes, 27 de abril, en el Salón de Actos de Caja Inmaculada (Paseo de la Independencia, 10. Zaragoza), la conferencia la 'Innovación e investigación en España', dentro del ciclo 'CAI en el siglo XXI. Ciencia e Innovación'.

ZARAGOZA, 26 (EUROPA PRESS)

El profesor Víctor Pérez-Díaz, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, pronunciará mañana lunes, 27 de abril, en el Salón de Actos de Caja Inmaculada (Paseo de la Independencia, 10. Zaragoza), la conferencia la 'Innovación e investigación en España', dentro del ciclo 'CAI en el siglo XXI. Ciencia e Innovación'.

El profesor Pérez-Díaz ha sido nombrado recientemente miembro de la American Academy of Arts and Sciences, academia que reúne a distinguidos académicos e intelectuales, entre los que se incluyen 170 premios Nobel. La conferencia comenzará a las 19.30 horas y para asistir al acto es necesaria la inscripción previa, que puede realizarse en el teléfono 976 718 607.

Víctor Pérez-Díaz es el séptimo conferenciante de 'CAI en el siglo XXI. Ciencia e Innovación'. Este curso comenzó en septiembre de 2008 y trata sobre el importante papel que la ciencia y la innovación tienen en el desarrollo de la sociedad de este siglo, así como su proyección en diferentes campos: la medicina, la tecnociencia, la física y la bioquímica, entre otros.

En este curso han intervenido los profesores José Manuel Sánchez Ron, José María Segovia de Arana, Santiago Grisolía, Francisco García Olmedo, Darío Maravall y Alberto Galindo. El ciclo finalizará el lunes 25 de mayo, con la conferencia 'Filosofía del progreso científico', que pronunciará el prestigioso filósofo Mario Bunge.

VÍCTOR PÉREZ-DÍAZ

Es catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid desde 1980. Desde 1993 es director del centro de investigación en ciencias sociales 'Analistas Socio-Políticos, Gabinete de Estudios'; y acaba de ser nombrado miembro de la American Academy of Arts and Sciences, que reúne a distinguidos académicos e intelectuales, entre los que los que se incluyen 170 premios Nobel; y es doctor en Sociología por la Universidad de Harvard.

Ha sido profesor visitante de la Universidad de Harvard, del MIT (Massachusetts Institute of Technology), de la Universidad de California (San Diego), de la Universidad de Nueva York, de la New School for Social Research de Nueva York, Research Fellow del Institute for Advanced Study de Princeton y miembro del Comité sobre Europa Occidental del Social Science Research Council de Nueva York; y también es miembro-fundador de la Academia Europea.

Asimismo, ha sido profesor investigador del Centro de Estudios Sociales de Berlín (Wissenschaftzentrum Berlin für Sozialforschung), y del Instituto de Ciencias Políticas de París. Director Asociado en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París y miembro del Centro de Sociología Europea. También ha sido Miembro del Grupo de Expertos de la Comisión Europea sobre temas de política social y de tecnología.

Ha trabajado sobre una variedad de temas de sociología histórica, filosofía política, sociología rural e industrial, migraciones, educación e investigación, energía y medio ambiente y otros. Y es autor de 5 libros publicados originariamente en inglés, dos por Harvard University Press y otros, así como en francés e italiano, y de más de 30 libros en castellano.