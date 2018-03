El Principado destaca la coordinación existente y hace un llamamiento a la tranquilidad

26/04/2009 - 18:30

La directora general de Salud Pública del Principado de Asturias, Amelia González, destacó hoy la coordinación existente entre las diferentes administraciones en relación al brote de gripe porcina que ha causado fallecidos en Mexico. Además, hizo un llamamiento a la tranquilidad a la población, y señaló que todos los centros están preparados para aislar cualquier posible caso.

OVIEDO, 26 (EUROPA PRESS)

En cualquier caso, señaló que en Asturias no existe ninguna sospecha de caso, como sí ocurre en otras comunidades autónomas, y dijo que los contactos con el Ministerio de Sanidad son permanentes desde el viernes, momento en el que se empezó a abordar el asunto.

En declaraciones a Europa Press, dijo que en este momento la situación no es alarmante, aunque sí "seria" y recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha elevado aún la alerta al nivel de pandemia. "Todavía no hay ningún caso confirmado fuera de México o Estados Unidos", apuntó.

Amelia González explicó que todos los centros sanitarios del Principado han recibido instrucciones para incrementar las medidas de vigilancia. Fundamentalmente se tienen que dar dos requisitos para considerar el caso sospechoso: que la persona tenga fiebre y problemas respiratorios, además de haber estado recientemente en México.

En relación a los ciudadanos que tengan que viajar a México en los próximos días, señaló que el Ministerio ya ha dado las correspondientes instrucciones, explicando que han de extremar las medidas de precaución en ese país, de higiene de manos y vías respiratorias, colocándose mascarillas si van a estar en una zona donde haya casos.

A pesar de que pueda ser una situación preocupante, Amelia González, dijo que si se trata adecuadamente la gripe pueden evitarse males mayores, como los fallecimientos registrados hasta ahora en México.