Lorenzo gana en Japón, con Pedrosa tercero, y lidera el Mundial de MotoGP

AFP 26/04/2009 - 18:37

El español Jorge Lorenzo (Yamaha) ganó este domingo en Motegi el Gran Premio de Japón de MotoGP, seguido por su compañero de equipo, el italiano Valentino Rossi, y por el también español Dani Pedrosa (Honda), y se convirtió en el nuevo líder del Mundial-2009.

Rossi, ocho veces campeón del mundo de motociclismo, salió en 'pole position' pero terminó en el podio entre los dos españoles una semana antes del primer Gran Premio europeo de la temporada, que se disputará en el circuito andaluz de Jerez, en Cádiz.

Con el podio de Motegi, comienza realmente la lucha por el título de la categoría reina después de una insípida primera carrera, en el Gran Premio nocturno de Qatar.

En la carrera de Japón, que al final se disputó en seco después de que las tandas de clasificación tuvieran que ser anuladas por lluvia, Lorenzo dejó claras sus ambiciones: convertirse en campeón del mundo en su segunda temporada en la máxima cilindrada.

El mallorquín, que partía tercero desde la primera fila de la parrilla, hizo una mala salida pero pronto regresó al grupo de cabeza y, tras un mano a mano con su compañero de Yamaha, logró abrir una pequeña brecha que supo mantener hasta el final. "La carrera ha sido difícil porque he hecho una mala salida. Me ha costado encontrar el ritmo adecuado y pasar a Valentino. Luego me he distanciado un poco y he hecho lo que he podio para seguir delante", explicaba Lorenzo, de 21 años y bicampeón del mundo en el cuarto de litro.

El piloto español lograba así su 23ª victoria y ganaba su segunda carrera de MotoGP después de haberse impuesto en el Gran Premio de Portugal de 2008 en Estoril.

Rossi, vigente campeón mundial, explicaba por su parte que había sido "una gran carrera, difícil y física". "He hecho una buena salida pero no he podido pilotar como quería, no era lo bastante rápido. He perdido tiempo respecto a Jorge y he tenido que pelear con Dani", explicaba el 'Doctor'. "Segundo son 20 puntos... Es importante para el campeonato, que se pone muy interesante porque hay cuatro pilotos luchando por el título", analizaba el italiano de 30 años.

Incluso cinco pilotos están en liza porque, además del australiano Casey Stoner (Ducati), que ganó en Qatar y tras su cuarto puesto en Japón está a tres puntos del nuevo líder, el italiano Andrea Dovizioso, dos veces quinto, es cuarto en el Mundial con un punto más que su compañero de equipo Dani Pedrosa.

El catalán, que aún no está del todo recuperado físicamente tras ser operado de la muñeca y de la rodilla izquierdas, estaba "muy contento" con su podio.

"Para mí es fantástico estar en el podio después de los problemas físicos que he tenido desde octubre. Nadie se lo esperaba, yo tampoco. La salida ha sido buena. Estaba en el grupo de cabeza, no tenía muchas esperanzas y al final he estado toda la carrera con ellos. Estoy muy contento", decía Pedrosa.

En 250cc, otro español, Álvaro Bautista, se puso al mando del Mundial al imponerse por delante del japonés Hiroshi Aoyama (Honda) y del italiano Mattia Pasini (Aprilia), después de empezar mal en Losail, con un séptimo puesto.

En 125cc, el italiano Andrea Iannone, tras su media victoria en Qatar, al reducirse la carrera, cosechó este domingo los 25 puntos de una victoria normal al ganar por delante de los españoles Julián Simón (Aprilia) y Pol Espargaró (Derbi).