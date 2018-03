La fiscalía deja en libertad a los dos adolescentes detenidos por las lesiones a otro menor en Oviedo

25/05/2009 - 16:50

La fiscalía deja en libertad a los dos menores marroquíes detenidos por las lesiones a otro menor de 16 años en el barrio ovetense de La Corredoria. Los menores se enfrentarán a un juicio por una falta de lesiones.

OVIEDO, 25 (EUROPA PRESS)

El fiscal coordinador de Menores, Jorge Caldevilla, manifestó, en declaraciones a Europa Press, que los detenidos "no son jóvenes con antecedentes relevantes en conductas violentas".

Por su parte, el portavoz de la junta vecinal de La Corredoria (Oviedo), Jesús Vallés, pidió hoy a Delegación del Gobierno en Asturias que se pongan en marcha medidas coordinadas entre la Policía Nacional, Policía Local y centros de acogida para "prevenir" que se produzcan nuevas situaciones de inseguridad como la ocurrida el pasado viernes cuando un joven de 16 años fue agredido con arma blanca por un grupo de menores magrebíes.

En declaraciones a Europa Press, Vallés comentó que los vecinos del barrio "no tienen percepción de alarma" en materia de seguridad aunque sí observan un incremento de ese tipo de grupos "que antes no existían" en la zona.

Por ello, ante el temor de que se extiendan sucesos de este tipo consideran que no se trata solo de "un problema policial" sino que "algo falla cuando un grupo de menores están en un centro de acogida y se comportan con actitud provocadora y agresiva". "Con la actual Ley del menor la Policía no puede hacer nada y ellos lo saben", dijo en referencia a los menores.

Así, Vallés mostró la disposición de los vecinos a colaborar con las administraciones para evitar incidentes y situaciones de violencia en el barrio. De este modo, apuestan por la cautela a la espera de conocer que harán las autoridades competentes en el caso.

"Por el momento no se iniciarán las patrullas ciudadanas porque no hay una situación de alarma, pero sí se llevarán a cabo si el problema persiste y las autoridades no hacen nada", concluyó.