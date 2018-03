Hernández (PSOE) asegura que las mujeres herreñas víctimas de violencia de género "no cuentan" con protección

25/05/2009 - 17:11

El diputado del PSC-PSOE, Inocencio Hernández, aseguró hoy que las mujeres que son víctimas de violencia de género en la isla de El Hierro "no reciben ni atención psicológica ni asesoramiento jurídico, no cuentan con protección y carecen de un centro de acogida inmediata", una situación que, según el diputado, se debe al "incumplimiento" de un convenio firmado en 2007 entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo herreño en materia de protección integral a las víctimas de violencia machista.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 (EUROPA PRESS)

Así se manifestó durante su intervención a raíz de una pregunta hecha en Comisión parlamentaria a la consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, acerca del citado Convenio.

Hernández incidió en que los servicios esenciales de atención a estas mujeres en la isla "no están cubiertos", ya que, entre otras razones, "no existe ninguna casa de acogida inmediata, por lo que los casos conocidos se derivan a lugares de alojamiento convencionales al que podrían acceder los agresores", al tiempo que aseguró que "no están" atendidos por personal especializado.

Por ello, reclamó a la Consejería la puesta en marcha de "la atención y el funcionamiento del sistema y protección y atención integral a las mujeres que sufren violencia de género debido al evidente desamparo en el que se encuentran las víctimas de esta lacra social en El Hierro".

Por su parte, la consejera explicó que en los últimos tres años un total de 125 mujeres víctimas de violencia de género han sido atendidas en El Hierro gracias al convenio firmado por la Comunidad Autónoma y el Cabildo, "lo que pone de manifiesto que la asistencia social integral a estas mujeres ha mejorado considerablemente".

Rojas recordó que este convenio cuenta con un presupuesto que alcanza los 517.293 euros, cantidad que deben aportar al 50 por ciento el Cabildo insular y el Gobierno de Canarias, y a la que en junio de 2007 se sumaron otros 55.000 euros como consecuencia de un nuevo convenio de colaboración firmado entre ambas administraciones.