TSJC precisa que son 9 los detenidos por cobro de comisiones ilegales a empresarios en Arrecife (Lanzarote)

25/05/2009 - 17:29

La red se ha desarticulado a raíz del cobro de una de estas comisiones por uno de los intermediarios que fue detenido 'in fraganti' con cerca de 100.000 euros en efectivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 25 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha precisado hoy en un comunicado que son nueve las personas detenidas por diversos delitos relacionados con la corrupción y el urbanismo en el operativo desplegado en Arrecife (Lanzarote) por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el marco de la denominada 'Operación Unión', que investiga el presunto cobro de comisiones ilegales a empresarios.

En concreto, el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Arrecife ha ordenado la detención de nueve personas, entre las que figuran el ex presidente del Cabildo de Lanzarote, ex alcalde de Teguise e histórico líder del Partido Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín Martín, y su hija y jefa del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Arrecife, María Elena Martín Martín.

También han sido arrestados el teniente de alcalde y concejal del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Arrecife, Ubaldo Becerra Robayna, el concejal de Hacienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Arrecife, José Miguel Rodríguez Sánchez, ambos del PIL, el ex alcalde de Tinajo y ex consejero y ex vicepresidente del Cabildo, Segundo Rodríguez González (PSC-PSOE), y el jefe de la Oficina Técnica Municipal, Juan Rafael Arrocha Arrocha.

De este modo, la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Unión', ha detenido durante la mañana de hoy en las islas de Lanzarote y Gran Canaria a un total de nueve personas, entre las que se encuentran dos concejales y dos funcionarios del Ayuntamiento de Arrecife, un ex Presidente del Cabildo de Lanzarote, así como varios empresarios e intermediarios.

Los Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se encuentran registrando durante el día de hoy las dependencias del Ayuntamiento de Arrecife y de su Oficina Técnica, una oficina y varios estudios de arquitectura, así como los domicilios de algunos de los detenidos y la celda que Dimas Martín ocupa en el Centro Penitenciario de Tahiche, donde se encuentra cumpliendo condena por otros hechos, según informa la Benemérita en un comunicado.

"UNA TRAMA ORGANIZADA"

A los detenidos se les imputan, entre otros, varios delitos de cohecho, prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, exacciones ilegales y contra la ordenación del territorio.

La investigación ha permitido desarticular una importante trama organizada dedicada al cobro de comisiones presuntamente ilegales a empresarios cuyos intereses económicos dependen en buena medida de decisiones administrativas que están en manos o bajo la esfera de influencia de los cargos y ex cargos públicos pertenecientes a la organización, como son el pago de facturas por servicios prestados a la administración, adjudicación de contratos, concesión de licencias, entre otros.

La red, que viene siendo investigada por la Guardia Civil desde hace más de un año, se ha desarticulado a raíz del cobro de una de estas comisiones por uno de los intermediarios de la organización, el cual ha sido detenido "in fraganti", interviniéndose cerca de 100.000 euros en efectivo.

La Guardia Civil también investiga una supuesta manipulación de la adjudicación del avance del Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife.

La operación está siendo llevada a cabo por miembros del Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife y de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas.

La investigación que se encuentra bajo secreto de sumario y continúa abierta, por lo que no se descartan futuras detenciones y/o imputaciones.