Tribunal Superior confirma la detención de Martín y dos ediles oficialmente

Efe 25/05/2009 - 17:52 Comentarios

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) confirmó esta tarde que Dimas Martín es uno de los detenidos por la trama de presunta corrupción en el Ayuntamiento de Arrecife, así como los concejales de la corporación Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez, ambos también del PIL.

Mediante un comunicado, el TSJC informó de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Arrecife, que instruye la denominada "Operación Unión", ha corroborado, además, que entre los arrestados figuran igualmente María Elena Martín, hija de Dimas Martín y jefa del Servicio de Contratación del Ayuntamiento, y el jefe de la Oficina Técnica Municipal, Juan Rafael Arrocha.

Segundo Rodríguez, ex alcalde de Tinajo y ex consejero del Cabildo, es otro de los nueve detenidos que hasta ahora se han producido en esta operación, sobre tres de los cuales no se ha confirmado la identidad oficialmente, se añade en la nota del Tribunal Superior.