7J.- Durán (PSOE) no entiende cómo Nieto (PP) quiere ser alcalde con su "desconocimiento" del Consistorio

25/05/2009 - 18:19

El secretario general del PSOE en Córdoba, Juan Pablo Durán, dijo hoy no entender que el presidente provincial del PP en Córdoba, José Antonio Nieto, pretenda ser alcalde de la ciudad, con el "desconocimiento tan abrumador que tiene de la realidad del Ayuntamiento de Córdoba", en cuanto a la normativa de la que se dota y de la que aplica.

CÓRDOBA, 25 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, Durán reaccionó así después de que hoy Nieto le espetó que "los permisos verbales no sirven, la Ley no los recoge y no dan derechos a nadie" y se preguntó qué pasaría se un ciudadano alega "que no ha pagado un impuesto porque tenía un permiso verbal, o que tenía un permiso verbal para hacer una obra en su casa o para abrir un negocio", llegando a la conclusión el líder provincial del PP de que "eso no serviría ante un juez".

Esto llevó a los populares a denunciar ante la Junta electoral la celebración por el PSOE de su acto de apertura de campaña en la capital cordobesa en un lugar para el que no tenían permiso por escrito del Consistorio, aunque los socialistas alegaron que sí lo tenían "verbal", a lo que hoy añadió Durán que "el problema de Nieto es que confunde los términos, pues no tienen nada que ver los ciudadanos y los impuestos que pagan al Ayuntamiento con las elecciones y la responsabilidad de los partidos políticos ante la Ley Electoral".

Ello es, según Durán, "una prueba evidente del desconocimiento tan abrumador que tiene de la realidad del Ayuntamiento de Córdoba, lo cual lleva a preguntarse seriamente si hay garantías de que llegue a presentarse como candidato en un futuro en esta ciudad".

Por lo demás, Durán señaló que el PSOE presentará sus correspondientes alegaciones a la reclamación del PP ante la Junta Electoral, dejando claro el líder socialista que "la raíz de este tema es que se produjo un error en la asignación del lugar que el PSOE tenía con tiempo legalmente solicitado y adjudicado, que era la Plaza de la Corredera, pero allí se celebraba un concierto de blues a la misma hora y era imposible, sin suspender el concierto, que el PSOE pudiera usar ese espacio".

Los socialistas decidieron entonces "no dejar a los cordobeses sin ese concierto" y solicitaron al Consistorio, "verbalmente y por escrito también, utilizar otro espacio público abierto" para celebrar su acto, que fue finalmente en el Vial Norte, "donde no se molestó a nadie, salvo a los populares, que estaban muy cerca y vieron como cientos de compañeros se acercaron a disfrutar de esa apertura de campaña, porque para el PSOE las europeas son muy importantes, aunque quizás para Nieto no lo sean, pero debe saber que si vuelve a suceder lo mismo, el PSOE actuaría exactamente igual".

Finalmente, Durán dijo lamentar que "Nieto se quiera esconder detrás de estas reclamaciones, pues parece ser que es la única confrontación que tendrá el PSOE con el PP en esta campaña electoral en Córdoba, seguramente porque Nieto no se siente candidato, de hecho hay que preguntarse si se siente candidato de algo, pero los socialistas cordobeses sí que están comprometidos y se siente parte de la candidatura que el PSOE presenta a las elecciones europeas, para luchar por una Europa social y de progreso, frente a esa vuelta al pasado que busca la derecha, de la que forma parte Nieto".