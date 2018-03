El PSdeG cree que si el PP considera la sede de Sogama "un lujo" debe pedir que dimita Fernández Curras, que la aprobó

25/05/2009 - 18:43

La portavoz de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Socialista, Carmen Gallego, consideró hoy que si el PPdeG cree que la sede de Sogama es "un nuevo lujo y un sultanato", debería pedir la dimisión de la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, que la aprobó desde su consejo de administración.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 (EUROPA PRESS)

"Para ser coherentes con sus acusaciones, los populares tendrán que exigir la dimisión de la conselleira", entendió, al tiempo que apuntó que Fernández Currás "aprobó la compra" de la nueva sede "como miembro del consejo de administración de Sogama" y "la certificó" desde su puesto como interventora general.

Así, tras las acusaciones del portavoz del PPdeG, Antonio Rodríguez Miranda, sobre la compra de una sede "que no se llegó a usar" y del "despilfarro" que supuso el desembolso de 1,6 millones en ella; Carmen Gallego le sugirió que "si realmente cree eso, debería abandonar la sede de su partido, que se encuentra en la misma urbanización".

A mayores, recomendó a los populares que "se coordinen mejor" y no realicen denuncias de este tipo "sabiendo" que en el consejo de administración de Sogama no estaba el ex conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez y que "esa decisión se adopta por unanimidad en ese consejo con la participación de Fernández Currás".

"Si están preocupados por la gestión de la compra de esas oficinas, que miren para su gobierno y se pregunten a sí mismos", incidió, al tiempo que pidió al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que "ponga un poco de cordura" en su partido.