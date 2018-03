Médicos cosméticos reivindican su papel en la diagnosis del melanoma

25/05/2009 - 18:57

El presidente de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética (SEMCC), Víctor García, defendió hoy la aportación "esencial" de la medicina cosmética y estética en la diagnosis del cáncer de melanoma, puesto que muchos pacientes se acercan a sus consultas para atenuar o eliminar manchas de la piel, algunas de las cuales pueden ser un melanoma u otra lesión precancerosa.

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

Así, destacó que la medicina cosmética posibilita el diagnóstico precoz del melanoma, que puede curarse si se detecta a tiempo. Según la SEMCC, "para reducir la incidencia de cáncer cutáneo es necesaria una reeducación de los hábitos y del uso de fotoprotectores".

"El cuerpo está preparado para recibir una cantidad determinada de radiación; no sólo ocasionalmente, sino a lo largo de la vida. Cuando se sobrepasa empiezan los problemas de adelgazamiento de la piel, atopias, fotoenvejecimento y lo que es más grave lesiones precancerosas y cáncer de piel", remarcó hoy en el marco del Día del Euromelanoma.

Según la miembro de la SEMCC Belén Díaz, de la Clínica Medestet, "la incidencia de melanoma no es desdeñable: 8 por ciento en el caso de la mujeres y 10 por ciento en los hombres".

La prevalencia de manchas cutáneas y del melanoma no es igual en toda España, porque la radiación solar juega en ambos un papel decisivo. "En el sur de la península, hay muchos problemas de manchas debido a que la exposición solar es mucho más intensa", señaló la miembro de la SEMCC Virtudes Ruiz, de la Clínica Virtudestética, en Murcia.

"En nuestra región no tomamos el sol, nos da el sol; y aunque tengas el rostro protegido, si hay una exposición solar en alguna zona del cuerpo no protegida, se genera un estímulo general en todo el organismo de los melanocitos que provoca un aumento de color incluso en las zonas no expuestas. Nuestros pacientes desconocen esto y puede ser muy perjudicial para su piel", añadió.