Echeverría considera "impresentable" que el Fiscal acuse a Lamela "por cumplir con sus obligaciones" en carreteras

25/05/2009 - 19:22

Dice que la denuncia de Ecologistas se basa en la "ignorancia y la falta de rigor jurídico"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José Ignacio Echeverría, calificó hoy de "actitud impresentable" que el Fiscal de Medio Ambiente de Madrid haya interpuesto una querella criminal contra su predecesor, Manuel Lamela, "por cumplir con sus obligaciones y realizar su trabajo" en proyectar carreteras.

Además, aseguró que la Comunidad no tiene Plan de Carreteras desde 2002, "algo que nunca ha importado al Fiscal hasta ahora". "Ecologistas se querella contra Lamela por un plan de carreteras que no existe y que no es obligatorio, y el Fiscal lo admite a trámite", añadió Echeverría.

El actual consejero recordó que fue su antecesor, Manuel Lamela, el impulsor del Plan de Carreteras 2009-2020 que la Comunidad está elaborando actualmente y aseguró que la denuncia de Ecologistas en Acción que ha tenido en cuenta el Fiscal está basada en "la ignorancia y la falta de rigor jurídico, ya que no es necesario contar con un Plan de Carreteras para poder construir estas infraestructuras".

"Además, Ecologistas en Acción miente cuando asegura que la Comunidad construye carreteras sin realizar los correspondientes estudios ambientales, ya que todos los proyectos son sometidos a análisis ambiental y en su gran mayoría reciben alegaciones del grupo ecologista", agregó.

Según explicó, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha archivado en vía administrativa sin posibilidad de recurso la denuncia presentada por Ecologistas en Acción contra la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid por no haber elaborado un Plan de Carreteras.

Asimismo, Echeverría señaló que un informe elaborado el pasado mes de octubre por los servicios jurídicos de la Consejería de Transportes e Infraestructuras concluye "que no es necesario contar con un plan de carreteras para poder construir estas infraestructuras".