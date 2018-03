El vídeo de un juicio de Instancia no es válido para volver a valorar las pruebas

Xavier Gil Pecharromán 25/05/2009 - 19:24 Comentarios

La grabación en vídeo de los juicios penales en Primera Instancia y su posterior visualización por los tribunales de apelación no puede suponer la desaparición dede la garantía constitucional de que quien juzga tenga ante sí a quien declara y a que el declarante pueda dirigirse directa y personalmente a quien está llamado a valorar sus manifestaciones.

De esta manera, el Tribunal Constitucional, en sentencia de 18 de mayo de 2009, limita una actuación que se estaba generalizando en las Audiencias Provinciales.

La demanda se basaba en que la Audiencia Provincial de Madrid había transformado la absolución del recurrente en condena sin respetar los principios de inmediación y contradicción en la apreciación de las pruebas personales tenidas en cuenta para condenar.

Garantías del acto

El ponente, el magistrado Rodríguez Zapata, se refiere a la sentencia del propio TC 123/2005, de 12 de mayo, cuando revela que "la garantía de inmediación, y también las de publicidad y contradicción, son (?) garantías del acto de valoración de la prueba, del proceso de conformación de los hechos.

En cuanto garantías constitucionales no se extienden al proceso posterior de revisión de la condena (o de la absolución) cuando el mismo consista, no en volver a valorar las pruebas y en su caso a modificar los hechos que se han de calificar penalmente, sino en adverar la correcta aplicación de las reglas que han permitido la conformación del relato incriminatorio (o absolutorio), la declaración de culpabilidad (o de inocencia) y la imposición de la pena (o su no imposición)".

Por ello, considera que la Audiencia se pronunció sobre la culpabilidad o inocencia de los enjuiciados tras valorar y ponderar la credibilidad de las declaraciones prestadas por los policías denunciantes, las declaraciones testificales de los dos compradores de la sustancia y las declaraciones exculpatorias de los acusados.

Valoración de la prueba

"Y lo hizo en unos términos que sobrepasaron el control externo sobre la razonabilidad de la valoración de la prueba realizada por el Juez de lo Penal, incidiendo en la credibilidad de los declarantes.

El recurso se basa en un litigio sobre una persona que el 23 de abril de 2005 fue detenido por agentes de la Guardia Civil acusado de haber vendido en un parque de Pozuelo dos dosis de hachís a otras dos personas. El Juzgado de lo Penal número 16 de Madrid le absolvió por considerar que no estaba probado que el detenido fuera quien había vendido la droga, ya que existían dudas de que los agentes hubieran podido ver bien los hechos desde la distancia en la que se encontraban y el juez no consideró acreditado que hubiesen utilizado prismáticos, como decían.

El Fiscal, sin embargo, presentó un recurso contra la sentencia que fue estimado por la Audiencia Provincial de Madrid, al considerar veraces las declaraciones de los guardias civiles, según informaron desde el Tribunal Constitucional.

Finalmente, la Audiencia Provincial no celebró vista oral para oír personal y directamente a los guardias civiles, a los compradores de la droga y al detenido, sino que la sustituyó por el visionado de la grabación audiovisual del juicio previo. Ahora el Constitucional lo ha considerado como un método no ajustado a la Constitución.