El Centro Cultural Matadero de Huesca acoge una actuación de rock psicodélico de corte experimental

25/05/2009 - 19:59

El Centro Cultural del Matadero acoge el próximo miércoles, 27 de mayo, una actuación de la formación 'Psychic TV' que ofrecerá a las 22.30 horas un concierto de rock psicodélico de corte experimental.

HUESCA, 25 (EUROPA PRESS)

La actuación de Huesca es su única actuación en España dentro de su actual gira. El precio de entrada en taquilla es de 10 euros y de 9 euros en venta anticipada. En taquilla con Tarjeta Cultural, Tarjeta Cultural Básica, carnet joven y tarjeta de la RAEE, o anticipada con tarjeta CAI es de 8 euros y se reduce a los 6 euros en venta anticipada con Tarjeta Cultural.

'Psychic TV' se remonta a los años años, pero, anteriormente, en 1969 su líder, Genesis P. Orridge, creó el grupo de performance Coum Transmissions. En 1975, Genesis P. Orridge, junto a Cosey Fanni Tutti, Peter Christopherson y Chris Carter, formaría 'Throbbing Gristle', los inventores de la música industrial. Tras su disolución, en 1982 crearía 'Psychic TV' (o Psychick TV, o PTV, o PTV3 en su actual encarnación), que ha pasado por diferentes etapas desde el acid house a la psicodelia, para pasar por la onda gótica o a una suerte de nuevo glam rock. Su sonido suele ser imprevisible, aunque actualmente se decanta por un rock de tintes oscuros y psicodélicos y vocación experimental.

Genesis P. Orridge se ha dedicado a analizar las estrategias de la cultura popular, explorando cuestiones como la conducta humana, el sexo extremo, los rituales místicos y el chamanismo, el ocultismo, la política, el género y la identidad o el cambio de la personalidad.

A lo largo de su trayectoria, Genesis P. Orridge ha colaborado con influyentes creadores como los escritores de la generación beat William S. Burroughs y Brion Gysin, el cineasta Queer Derek Jarman o el maestro de la psicodelia Timothy Leary.

Entre sus últimos trabajos destacan "Hell is invisible ... heaven is her/e" y "Mr Alien Brain vs The Skinwalkers".