O Defensor del Pueblo declara administracións entorpecedoras aos concellos da Estrada, A Guarda e Barreiros

25/05/2009 - 20:58

As queixas procedentes de galegos increméntanse ata as 1.661, o que supón o 7,13% do total estatal

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 (EUROPA PRESS)

O Defensor del Pueblo declarou como administracións entorpecedoras aos concellos da Estrada e A Guarda (Pontevedra) e ao de Barreiros (Lugo) por non facilitar información a esta institución tras varios requirimentos.

Segundo o informe do Defensor del Pueblo correspondente ao ano pasado, a institución presidida por Enrique Múgica só recibiu "información parcial" por parte do Concello de Barreiros sobre unha queixa urbanística, o que obrigou ao peche do procedemento o pasado mes de decembro. "Non se facilitou a identidade da autoridade e do funcionario ou funcionarios responsables da tramitación do expediente aos efectos de esixir responsabilidade", asevera o comisionado.

Unha queixa en materia urbanística é tamén o que orixinou que o Defensor del Pueblo declarase entorpecedor ao Concello da Estrada, xa que non contestou á solicitude de información sobre unha licenza e as obras levadas a cabo. En canto á Guarda, a institución censura que o concello non adoptara medidas para solucionar o ruído e os malos cheiros que provoca un bar malia as denuncias reiteradas dunha veciña sobre irregularidades nese local.

En canto á Consellería de Vivenda e Solo da anterior Xunta, o Defensor del Pueblo tamén advirte de que se lle transmitiron tres requirimentos para que informase sobre unhas obras ilegais nunha vivenda. Facer tres requirimentos tamén foi necesario no caso do Concello de Cospeito (Lugo) en relación á suspensión do servizo público de transporte que enlaza este municipio coa cidade de Lugo, así como as poboacións de Rábade e Abadín.

AUMENTO DAS QUEIXAS

Os cidadáns galegos cada vez recorren en maior medida ao Defensor del Pueblo, institución que rexistrou un aumento do número de queixas procedentes desta comunidade autónoma ata as 1.661 rexistradas o ano pasado, fronte ás 991 de 2007, segundo o informe anual elaborado por este comisionado.

Así, a comunidade galega concentrou o ano pasado o 7,13 por cento de todos os expedientes de queixa que chegaron ao Defensor del Pueblo, mentres que en 2007 as protestas dos galegos supuxeran o 5,92 por cento do total de expedientes tramitados.

A provincia da Coruña é da cal procede un maior número de queixas, posto que se duplicaron, ao pasar de 421 protestas en 2007 a 814 o ano pasado. Pola súa banda, 393 pontevedreses tamén trasladaron o seu descontento con diversos asuntos ante o Defensor, mentres que tamén o fixeron 229 lucenses e 225 ourensanos.

Do total de queixas trasladadas dende Galicia, un pouco máis da metade, concretamente 851, corresponden a expedientes colectivos, mentres que 810 son reclamacións impulsadas a título individual por cidadáns residentes en Galicia.

Así mesmo, incrementouse notablemente o número de expedientes de queixa que o Defensor del Pueblo recibiu procedente do Valedor do Pobo, ao pasar de 87 no ano 2007 a 581 o ano pasado. Desta forma, Benigno López concentrou o 20,67 por cento das queixas trasladadas dende os comisionados de parlamentos autonómicos españois a Enrique Múgica.