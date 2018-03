El PP reclama la "inmediata actualización de los precios del almacenamiento privado" del aceite

25/05/2009 - 21:01

Considera los precios "bajísimos" y asegura que la iniciativa "llega, desgraciadamente, tarde y con demasiadas limitaciones"

JAÉN, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente provincial y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, José Enrique Fernández de Moya, ha señalado, tras conocer la propuesta realizada este mediodía por la Comisión Europea de activar las ayudas a los productores para el almacenamiento privado de aceite, que "desde el Partido Popular reclamamos la inmediata actualización de los precios, puesto que consideramos que son bajísimos y que, en modo alguno, representan la realidad actual".

En este sentido, y a través de un comunicado, ha recordado que "el sector pierde al día en torno a 2,6 millones de euros y ello está derivando en la destrucción de miles de empleos". Ha alertado ante la "ruina" que sufren las empresas que dependen del aceite y ha insistido en que "nada más y nada menos que 109.000 familias en nuestra provincia están directamente relacionadas con el sector".

"Estos datos --ha señalado-- deben servir para dimensionar una crisis que no se resolverá únicamente con la activación del sistema de almacenamiento privado". Por eso, ha matizado que "la iniciativa, desgraciadamente, llega tarde y con demasiadas limitaciones, tales como el corto periodo de tiempo fijado, seis meses, y el tope máximo de 110.000 toneladas". En este sentido, ha añadido que "todo lo que no sea llegar a precios que se fijen entre 2,3 y 2,5 euros por kilo de aceite, no entran dentro de la rentabilidad para los productores".

Fernández de Moya ha añadido, además, que "vamos a seguir exigiendo otras medidas que consideramos importantes también, para paliar la crisis del sector, tales como que se controlen las mezclas, que se controlen la denominación y el etiquetado, que se vigilen correctamente las importaciones y que se adecuen de una vez por todas las ayudas a la realidad del sector".

El presidente provincial se ha referido igualmente a la proposición no de ley del PP aprobada en el Congreso la pasada semana, "en la que quedan debidamente recogidas otras iniciativas por las que también seguiremos luchando, con el fin de que el aceite de oliva y los agricultores que a él se dedican, cuenten con todo el respaldo que requiere el oro líquido y, en este caso, el principal sector productivo de la provincia".