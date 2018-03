IU ofrece a PP y PA su apoyo a una moción de censura en Pozoblanco si la Alcaldía recae en los andalucistas

25/05/2009 - 21:42

El grupo municipal de IU-CA en el Ayuntamiento de Pozoblanco (Córdoba) ofreció hoy a los grupos de PA y PP su apoyo a una moción de censura que expulse del poder a Benito García, aún alcalde pero ya expulsado de las filas del PSOE, siempre que los andalucistas ostenten la Alcaldía en el nuevo gobierno.

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 25 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, la portavoz de los dos ediles de IU-CA, Manuela Calero, reveló que de manera "interna" los dos ediles del PA "se ofrecen" como alternativa a la Alcaldía para mediar entre posibles grupos al haber expulsado el PSOE de sus filas al todavía alcalde de Pozoblanco, Benito García. Una propuesta que ha sido aceptada por Izquierda Unida, ya que Calero, ha indicado "que desde este momento el Partido Andalucista tiene cuatro votos para una posible moción de censura". Es decir, que Izquierda Unida se sumaría a una moción con populares y andalucistas pero siempre y cuando éstos últimos ostentasen la alcaldía, aunque "nuestra primera opción sigue siendo el tripartito entre PA, PSOE y nosotros", apostilló.

De esta forma, Calero indicó que "si esta es la solución, nosotros entraríamos a formar parte del equipo de gobierno, si finalmente es el Partido Popular el que entra no estaríamos en ese equipo de gobierno". Justificó esta decisión en una "falta de confianza", porque "en la oposición ya nos están menospreciando, así que no tenemos la completa seguridad de que no harían lo mismo en el gobierno".

Así las cosas, Izquierda Unida dejó la puerta abierta a una posible solución de la crisis de la mano del Partido Andalucista y ahora tendrán que ser los políticos con mayor representación los que tengan que mover ficha.