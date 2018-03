Federer empieza más fuerte que Nadal en Roland Garros

AFP 25/05/2009 - 21:17

El suizo Roger Federer, número dos del ránking ATP, que se impuso este lunes en primera ronda de Roland Garros al español Alberto Martín, tuvo un inicio más convincente en el torneo que su gran rival, Rafael Nadal, que también derrotó en su debut al brasileño Marcos Daniel.

En una jornada en la que de forma excepcional jugaron las dos primeras raquetas del mundo, Federer se deshizo más cómodamente de Martín, 98º del mundo, al que ganó en tres sets, por 6-4, 6-3 y 6-2, mientras que Nadal pasó más apuros ante Daniel, 97º del ránking, al que doblegó por 7-5, 6-4 y 6-3.

La jornada fue tranquila en general para los primeros cabezas de serie del torneo, ya que la rusa Dinara Safina, número uno del mundo, barrió a la británica de origen laosiano Anne Keothavong, a la que se impuso por 6-0, 6-0.

También pasó a la siguiente ronda la estadounidense Venus Williams, tercera cabeza de serie, al derrotar a su compatriota Bethanie Mattek-Sands, con muchas dificultades, en tres sets, por 6-1, 4-6, 6-2.

Nadal que busca su quinto título consecutivo en Roland Garros, tuvo que emplearse a fondo en los tres sets ante el brasileño Marcos Daniel, de 30 años, aunque está acostumbrado a partidos difíciles en sus estrenos en años anteriores en París. En 2008 también encontró dificultades en primera ronda ante otro brasileño, Thomaz Bellucci, al que venció por 7-5, 6-3, 6-1, antes de barrer a sus seis siguientes rivales para convertirse en el primer jugador desde Björn Borg en 1980 en ganar el torneo sin ceder ninguna manga. En sus tres anteriores títulos en Roland Garros, de 2005 a 2007, también tuvo problemas durante al menos un set (ganado por 7-5 o 7-6) frente a rivales fáciles.

"Un primer partido siempre es difícil de jugar. Estaba un poco nervioso ya que es un torneo muy especial para mí, pero me siento muy bien", dijo Nadal al término del partido.

Este era el 29º partido consecutivo ganado por Nadal en Roland Garros, que nunca ha perdido en el polvo de ladrillo parisino, y se enfrentará en segunda ronda al ruso Teimuraz Gabashvili, que se deshizo de su compatriota Igor Kunitsyn por 6-7 (6/8), 7-6 (7/5), 6-3 y 6-1.

Federer, que se medirá en el próximo duelo al argentino José Acasuso, sólo falló en su inicio de partido ante Alberto Martín, con un 0-2 en contra en el primer set, antes de doblegar al español, al que ya había derrotado por 6-0, 6-1 en 2006 en Montecarlo.

Triple finalista de Roland Garros, Federer no ha perdido un set en una primera ronda de un torneo de Grand Slam desde el US Open en 2003.

Federer llega lleno de moral a París, con la intención de conquistar el único torneo de Grand Slam que le falta en su palmarés, tras haber derrotado hace una semana en la final del Abierto de Madrid, sobre tierra batida, a su 'bestia negra', Rafael Nadal. "Estoy feliz de forma que he jugado en mi debut. Saqué bien cuando hacía falta. Pienso que puedo hacerlo todavía mejor, pero mi servicio ha funcionado bien y eso es muy bueno", dijo el jugador suizo.

Federer volvió a Roland Garros un año después de la dura derrota en la final del torneo parisino de 2008 frente a Nadal, en la que el español se impuso por 6-1, 6-3 y 6-0. "No pensé en esa final cuando entré en la pista. Cuando comienzas un torneo, te concentras sobre todo en no ser eliminado en la primera ronda. Puede que no me crean pero es así", dijo Federer.

En el cuadro femenino, además de Dinara Safina y Venus Williams, sacó su billete para segunda ronda la rusa Maria Sharapova, tras vencer a la bielorrusa Anastasiya Yakimova en tres sets, por 3-6, 6-1 y 6-2. La rusa regresaba a una cita del Grand Slam después de haber estado lesionada en un hombro, tras haber jugado su último partido en un torneo mayor en segunda ronda de Wimbledon del pasado año.