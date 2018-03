Aído aboga en Miranda de Ebro (Burgos) por una Europa más "social e igualitaria" de cara a las elecciones

25/05/2009 - 23:00

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, apostó hoy por una Europa "más social e igualitaria" para mejorar la competitividad de la economía española "sobre la base del modelo social que identifica" a la UE y que, a su juicio, "ha demostrado su imperiosa necesidad en estos momentos de incertidumbre".

MIRANDA DE EBRO (BURGOS), 25 (EUROPA PRESS)

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, apostó hoy por una Europa "más social e igualitaria" para mejorar la competitividad de la economía española "sobre la base del modelo social que identifica" a la UE y que, a su juicio, "ha demostrado su imperiosa necesidad en estos momentos de incertidumbre".

En un acto público organizado por el PSOE burgalés en la localidad de Miranda de Ebro, la dirigente socialista apostó por la "defensa del empleo y los valores progresistas" frente al modelo de la derecha, ya que, en su opinión "el modelo social" de Europa "sólo podrá garantizarlo una mayoría progresista".

A su vez, Aído señaló que su formación pretende mejorar la competitividad de la economía española "sobre la base del modelo social que identifica a Europa y que ha demostrado no sólo su vigencia, sino su imperiosa necesidad, en estos momentos de incertidumbre".

Asimismo, la ministra de Igualdad indicó que el electorado español tiene "una cita con la historia" el próximo 7 de junio, porque, en su opinión, Europa tiene dos caminos, "el del miedo al cambio, a lo diferente, a lo nuevo", que representa al PP y el del "coraje, la valentía y la defensa de la igualdad", que representa al PSOE.

En este sentido, Aído afirmó que el Partido Socialista tiene "perfectamente diseñada la hoja de ruta" en la que el paro es la principal preocupación, porque "ésa es la principal preocupación de los españoles y, por tanto, la principal prioridad" del PSOE.

También hubo tiempo durante su comparecencia pública para hablar del área ministerial que detenta. En este sentido, Aído reivindicó la igualdad "en todos los ámbitos" y subrayó que "las mujeres" no son un colectivo, "sino la mitad de la población" y "sería absurdo no contar con la mitad de la población para sacar adelante un país", incidió.

Por otra parte, La ministra de Igualdad recordó que "pese al empeño del Partido Popular en boicotear la ampliación de la Ley del Aborto, no ha sido hasta la llegada de un gobierno socialista cuando se ha conseguido que las madres están más protegidas que nunca".

Según la dirigente socialista, las mujeres embarazadas "están más protegidas que nunca en el ámbito laboral", con la puesta en marcha del planes como "los 2.500 euros por nacimiento, el permiso de paternidad o la ayuda para mujeres autónomas que tienen que suspender su trabajo por motivos de parto o embarazo".

PP "NO HABLA DE EUROPA"

Aído estuvo acompañada por la número 8 en la lista socialista a las europeas, Iratxe García, quien acusó al Partido Popular de hacer una campaña al Parlamento europeo en la que, a su juicio, los 'populares' "no están hablando de Europa, ni siquiera de España, porque no les interesa avanzar en Europa".

Antes del acto, Iratxe García mantuvo una reunión con los trabajadores de Rottneros, que desde hace 40 días protagonizan un encierro en la sede administrativa de la Junta de Castilla y León en Miranda de Ebro, para manifestar su oposición al cierre de la planta papelera que la multinacional sueca posee en esta ciudad.

Allí, en el campamento de los trabajadores, García manifestó su compromiso de "trasladar a Europa vuestra reivindicación, porque Suecia es Europa, pero Miranda también y su voz puede llegar al Europarlamento".

También participó en el mitin el secretario general del PSOE en Castilla y León, Óscar López, quien aprovechó su comparecencia para hablar del futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña.

López señaló que aunque el PSOE es contrario a la energía nuclear. "Para mí el debate nuclear no es lo importante, mi partido lo tiene superado, somos contrarios a la energía nuclear, pero nos preocupa garantizar el empleo --aseguró--. Yo no tengo la capacidad para decidir si Garoña se cierra o no, pero sí puedo exigir que el día que se tome esa decisión, haya una alternativa que garantice los mismos puestos de trabajo y añada incluso más".