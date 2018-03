El alcalde pide a la Junta que ayude al CB Granada para que "no pase dificultades"

29/06/2009 - 15:33

El alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), opinó hoy que si el CB Granada no puede escribirse en la liga ACB por problemas económicos "será un gran palo para la ciudad" y pidió al gobierno andaluz que "recapacite" y le ayude como lo ha hecho con otros equipos para evitar "que pase por dificultades económicas".

GRANADA, 29 (EUROPA PRESS)

Torres Hurtado defendió en declaraciones a los periodistas que el Ayuntamiento "ha hecho todo lo que tenía que hacer e incluso más" para salvar al equipo y evitar que bajara directamente de la ACB por no poder pagar el aval de la plaza a la federación.

Explicó que, además de pagar el citado aval, el Ayuntamiento da al equipo una subvención anual de un millón de euros, y le ha cedido el Palacio de Deportes, entre otros asuntos, por lo que opinó que "tienen que ser otras administraciones las que también hagan un esfuerzo" y ayuden al equipo, ya sea directamente a través de la Consejería de Deportes o mediante aportaciones de empresas privadas o entidades financieras.

"Espero que se recapacite y la administración autonómica ayude al CB Granada porque de lo contrario puede tener dificultades económicas y yo me sentiría molesto con que no hagan ese esfuerzo", comentó el regidor, que también defendió la actuación del Ayuntamiento con el Granada C.F., al considerar que si no hubiera sido por la entidad local "el equipo habría desparecido hace cuatro años".

Aseguró que el Consistorio está buscando la mejor fórmula para ayudar al equipo "sin incumplir la ley" y criticó que no haga lo mismo la Diputación de Granada "que prometió más dinero y no lo ha dado ni el resto de las instituciones", en relación al gobierno andaluz, al que le recordó que "Granada también es Andalucía".