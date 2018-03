Ioz Fiz organiza un mercadillo 'low cost' con moda rebajada hasta un 70% entre el jueves y el sábado en Chueca

29/06/2009 - 15:35

La firma de moda Ion Fiz ha decidido poner en marcha en Madrid 'Out of me!', un mercadillo 'low cost' con rebajas de hasta un 70 por ciento en moda que estará abierto en Chueca de jueves a sábado, informó hoy la organización.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

'Out of me!' hará posible que todos los consumidores puedan acceder a moda de vanguardia a precios anticrisis, de manera que este es el momento ideal para conseguir prendas "diseñadas con mimo, cuidados patrones y tejidos de calidad".

'Out of me!' se celebrará del 2 al 4 de julio de 10 a 22 horas en la calle Piamonte de Chueca.