Madrid. el pp cree que a tomas gómez "le ha afectado el calor"

29/06/2009 - 15:39

MADRID, 29 (SERVIMEDIA) El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez, definió hoy como "el último chiste malo de Tomás Gómez, al que le ha afectado el calor", sus afirmaciones en las que el secretario general del PSM "ensalzaba" el compromiso inversor del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero en Madrid y "presumía de la unidad" de su partido.

Señaló que "decir cosas así es lo que le ha convertido en un líder marciano, pero que no tiene los pies en la tierra, al menos en la de la Comunidad de Madrid".

"Si Gómez dice que el PSM está unido y que Zapatero invierte en Madrid, es que le ha afectado el calor, o que nos está tomando el pelo a todos", aseguró.

Afirmó que "no es extraño que Gómez diga que el PSM está unido y que Zapatero invierte en Madrid más el Aznar, porque también dijo que los resultados electorales del PSM en Madrid eran muy buenos y todos sabemos el calibre del batacazo que se pegó en las europeas".

Respecto a la inversión del Gobierno central en la región, Pérez dijo a Gómez que "para una estación de Cercanías que hace el Gobierno en Madrid, no es para sacar pecho, porque en el mismo periodo la Comunidad ha construido 80 estaciones de Metro".

Recordó a Gómez que "la estación de Sol es un proyecto del PP, que empezó el Gobierno del PP, y que el Gobierno del PSOE se ha limitado a dilatar la obra por espacio de seis años".

Respecto a Caja Madrid, pidió a Tomás Gómez que "no arrastre al PSM a la marginalidad y que arrime el hombro a la estabilidad y el futuro de la Caja, ya que en un momento difícil para todas las cajas, no se entiende que el PSOE no quiera colaborar y se quede fuera por la cerrazón de su líder, que no sólo se muestra incapaz de dialogar, sino que le molesta que los demás lo hagamos".

(SERVIMEDIA) 29-JUN-2009 SMO/jrv