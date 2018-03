La Unesco resolverá en Brasil en 2010 si la torre Pelli arriesga el Patrimonio Mundial declarado en Sevilla

El Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco resolverá en 2010 en Brasil el caso de la torre de 178 metros de altura promovida por la sociedad Puerto Triana, participada mayoritariamente por Cajasol, en el sector sur de la isla de la Cartuja a unos 1,7 kilómetros de los monumentos de Sevilla declarados Patrimonio de la Humanidad, para lo cual el propio Gobierno español profundizará en el estudio del impacto del proyecto para exponer a la Unesco una propuesta concreta.

Jaime Montaner, uno de los expertos de la comisión creada por el Gobierno español para evaluar el impacto del proyecto sobre los valores patrimoniales de Sevilla, explicó hoy a los periodistas que aunque el Comité de Patrimonio Mundial, reunido precisamente en la ciudad, acordase ayer instar a las autoridades a congelar el proyecto hasta que dicho organismo resuelva finalmente el caso, se trata sólo de una propuesta de "recomendación" convertida en "decisión", pero se trata de algo no vinculante con la "resolución" definitiva.

La comisión creada por el Gobierno español en cuanto a este caso resolverá en febrero de 2010 si el impacto del rascacielos "es mucho" para el conjunto de monumentos de Sevilla declarados Patrimonio de la Humanidad; el Real Alcázar, la Catedral y el Archivo de Indias, y si "merece la pena" reconsiderar el proyecto.

Una vez posicionado este comité de expertos, se trastadará una propuesta al Gobierno español como estado miembros del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, organismo que en en su cónclave de junio de 2010, programado en Brasil, habría de resolver si los monumentos de Sevilla corren riesgo de ser incluidos en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro.

Montaner añadió que esta propuesta de decisión tiene que "madurarse" profundizando en el estudio de la torre diseñada por el arquitecto argentino César Pelli por parte de expertos de la Unesco y del estado miembro, los cuales se pondrán a trabajar antes de que los técnicos de la Unesco desembarquen en Sevilla el próximo mes de septiembre. De esta manera, se sumarán los "criterios y opiniones" para que en febrero haya una posición concreta por parte del estado de España al objeto de elevarla a la asamblea del Comité de Patrimonio Mundial que se celebrará en Brasil en junio de 2010.

La fecha de la resolución, a su opinión, "no será tarde" pues será cuando "solo estén los cimientos" de la torre, por lo que "no hay preocupación". Además, este experto comentó que la opinión de la Unesco no tiene efectos vinculantes con la del estado miembro, y añadió que considera que el concepto paisajístico "hay que actualizarlo", pues en el siglo XXI hay nuevas demandas que generan un nuevo paisaje, y "salvo una intromisión visual", no cree, que los tres monumentos "corran peligro" de ser excluidos de la Lista de Patrimonio Mundial