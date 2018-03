Dos concejales del PP se ausentan del Pleno municipal cuando se debate una moción sobre Franco

29/06/2009 - 15:57

Martínez Vidal dice que tenía que elegir cuándo salir a tomar un café y ésa le pareció la proposición "menos importante"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Los concejales del PP Fernando Martínez Vidal e Íñigo Henríquez de Luna se ausentaron hoy del Pleno municipal minutos antes de que se debatiera una propuesta de Izquierda Unida para retirar los honores y distinciones concedidos por el Ayuntamiento de Madrid al general Francisco Franco.

Así, mientras Henríquez de Luna alegó que simplemente había sido una coincidencia, Martínez Vidal explicó que tenía que elegir un momento para salir a tomar un café y esa proposición le pareció la "menos importante" como para poder excusar su presencia. El voto del resto de ediles del PP, en cualquier caso, seguía garantizando la mayoría absoluta del Grupo.

Hacia las 11 horas de hoy, con una hora de sesión ya transcurrida, los responsables de los distritos de Moratalaz, Fernando Martínez Vidal, y Salamanca, Íñigo Henríquez de Luna, dejaron la Sala, justo cuando el secretario del Pleno anunciaba el debate de esta iniciativa, con la que el Grupo de IU solicitaba que se diera cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica.

Se da la circunstancia de que en ese momento tampoco estaba presente el delegado de Economía y Empleo, que se había desplazado al Palacio de Congresos del Paseo de la Castellana para inaugurar el IV Encuentro sobre Telecomunicaciones y Gobiernos Locales.

Aunque Martínez Vidal tuvo que ausentarse finalmente del Pleno (de 12 a 20 horas se abren las urnas para presidente del PP de Moratalaz, candidatura a la que se ha presentado), Íñigo Henríquez sí entró de nuevo para el resto de propuestas, aunque como él mismo afirmó en declaraciones a Europa Press su salida de la Sala en el momento del debate sobre Franco fue sólo "una coincidencia".

Además, explicó que todos los concejales dejan en algún momento el Pleno por necesidades fisiológicas, para tomar un café, hablar por teléfono o descansar de las largas sesiones que a veces se producen, sin que por ello se interprete ningún mensaje ulterior.

Por último, aseguró que si hubiera estado en la Sala de Plenos en el momento de la votación se habría pronunciado en el mismo sentido que su Grupo (a favor), ya que "nunca" se salta la disciplina de partido.

PROPUESTAS MENOS INTERESANTE

Por su parte, Martínez Vidal explicó a Europa Press que "uno elige la proposición que le resulta más o menos interesante" para salir al baño, a hablar por teléfono o a tomar un café y que, a su parecer, "ésa era la propuesta que menos interesa a los madrileños".

"He salido por no escuchar a la portavoz de IU, porque entiendo que cuando dicen que la clase política está apartada de los madrileños es así. ¿A cuántos interesa ahora mismo este tema? A los ciudadanos les interesa el paro, la economía... y nosotros debatiendo sobre Franco. A mí no me han elegido para perder el tiempo y ésa era la menos importante de las proposiciones, por eso he elegido ese momento", insistió.

Además, criticó que IU y PSOE, "que gobernaron Madrid durante diez años con mayoría absoluta, no modificaran lo que ahora exigen al PP que haga", y opinó que si se debaten este tipo de temas es porque "la izquierda los utiliza para ocultar otros problemas que no son capaces de resolver".

En cualquier caso, si hubiera estado dentro de la Sala de Plenos en el momento de la votación "seguramente" habría votado en línea con el resto del Grupo, aunque volvió a hacer hincapié en que "si la gente viera en qué se ocupan el tiempo tantas veces sus representantes" les darían "una patada".

Por último, se preguntó con ironía si Izquierda Unida también querrá que "cierre los dos únicos polideportivos de Moratalaz, el de La Elipa y el Moratalaz, porque los construyó Franco". "Eso es la historia de España y a nadie interesa ya hablar de Franco ni del Franquismo", zanjó.