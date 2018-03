Un total de 22 convenios colectivos que afectaron a 13.000 trabajadores se firmaron en Teruel en el año 2008

29/06/2009 - 16:07

El sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) presentó hoy un informe sobre la negociación colectiva en 2008 en la provincia de Teruel. El pasado año, se firmaron 22 convenios colectivos que afectaron a un total de 13.000 trabajadores.

TERUEL, 29 (EUROPA PRESS)

El secretario de acción sindical de CC.OO. en Aragón, Manuel Pina, explicó hoy en la capital turolense, en el transcurso de una rueda de prensa, que muchos trabajadores están teniendo problemas a la hora de firmar sus convenios puesto que la patronal "no se está mostrando partidaria" de aceptar que el IPC previsto sea del 2 por ciento, como lo ha sido "siempre" desde hace 18 años.

Pina afirmó que "nos parece una irresponsabilidad cambiar las reglas del juego, precisamente en un año de crisis". Según dijo, "nos parece que en esta época de crisis, jugar con los salarios en una irresponsabilidad, puesto que parte de la crisis se debe a la falta de consumo".

A pesar de que la mayor parte de los 22 convenios suscritos en 2008 se corresponden con convenios de empresa, estos sólo afectan a 870 trabajadores. Además, en la mayor parte de los casos, la media de subida de los salarios está por debajo de la media aragonesa, ya que sólo es del 3,43 por ciento, frente al 3,81 de Huesca y el 3,71 de Zaragoza.

Desde Comisiones Obreras se puso de manifiesto que el año pasado, la situación en materia de negociación colectiva fue "bastante normal", pero a partir de la segunda mitad del año "se empiezan a detectar lo primeros síntomas de la crisis económica", puesto que a partir de ese momento fue más difícil alcanzar acuerdos.

Por otro lado, Manuel Pina apuntó que en lo que va de año no se ha firmado ningún convenio nuevo en la provincia de Teruel, aunque sí se han renovado varios. Esta situación no es demasiado diferente a la del resto del país. Pina concluyó diciendo que "si no empezamos a desatascar algunos de los convenios, sobre todo los grandes, habrá más conflictividad laboral".