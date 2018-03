Loza eleva a 9.505 los riojanos que se benefician del Sistema Riojano de Atención a la Dependencia

29/06/2009 - 16:15

La consejera de Servicios Sociales, Sagrario Loza, elevó hoy a 9.505 los riojanos que se benefician del Sistema Riojano de Atención a la Dependencia. Esto, dijo, convierte a La Rioja en la comunidad "que más dependientes reconoce por cada 10.000 habitantes".

LOGROÑO, 29 (EUROPA PRESS)

Loza compareció hoy en el Parlamento, a petición propia, para explicar el desarrollo de la Ley de Dependencia en la Comunidad. En estos momentos, dijo, hay 6.575 riojanos que tienen reconocida dependencia, y, de estos, 4.643 tienen reconocida prestación.

A estos sumó 4.643 que tienen reconocidas prestaciones, aún no estando incluidos dentro de los criterios de la Ley nacional de Dependencia.

Desde la puesta en marcha de la ley, en enero de 2007, y hasta junio de este año, explicó, 9.833 riojanos han solicitado su valoración y, de estos, 9.732 tienen un dictamen.

La Rioja, por tanto, dijo, es junto a Andalucía la comunidad con más dictámenes hechos, por habitante, y la tercera en recibir más solicitudes en relación a la población.

Loza relató como la comunidad dedicó, en 2007, 38,9 millones de euros a la dependencia, de los que 1,7, el 4,48 por ciento, venían del Estado; en 2008 fueron 47,3 (8,8 o el 18,80 por ciento del Estado); y en 2009 destinará 76,5, de los que 11,5, o el 15,04 por ciento proceden del Estado.

Para Loza, la aportación del Estado es "insignificante para un sistema sólido y creíble". Ante esto, el diputado socialista Gustavo Gauthier invitó a pensar cómo antes de llegar al poder el PSOE no existían partidas estatales para la dependencia. También, que los Servicios Sociales son competencia de las comunidades. A su juicio, además, "mientras haya un treinta por ciento de riojanos que no reciben ayuda, no se puede ser triunfalistas".

Por su parte, el diputado regionalista Pepe Toledo compartió con el Gobierno riojano la alegría por el hecho de que el Observatorio para la Dependencia haya otorgado a La Rioja un 7,5 de un máximo posible de 8,5. Además, se preguntó si no es el momento de delegar más competencias de este tipo a los ayuntamiento.

A este respecto, la diputada 'popular' María Cruz Ruiz destacó el "importante" acuerdo firmado con los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para el desarrollo de esta materia. También valoró los 2.416 empleos directos creados.