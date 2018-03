PP de Orduña denuncia que mientras los vecinos se tienen que "apretar" el cinturón, el alcalde cobrará 70.000 euros

29/06/2009 - 16:37

El PP de Orduña (Bizkaia) denunció hoy que mientras los vecinos de la localidad se tienen que "apretar el cinturón", las retribuciones del alcalde contempladas en el presupuesto del presente ejercicio "van a suponer un desembolso para el Consistorio de 70.000 euros".

BILBAO, 29 (EUROPA PRESS)

El portavoz popular, Juan Manuel Salaverri, recordó que la pasada semana el pleno municipal aprobó las cuentas del ejercicio 2009 con el voto en contra del Partido Popular. Estas cuentas, según explicó, reflejan un descenso del 30 por ciento con respecto al ejercicio precedente, "que va a redundar en una fuerte minoración de las inversiones y de los servicios que deben recibir los vecinos de Orduña".

Salaverri advirtió de que "la razón de esta drástica reducción no se produce de forma espontánea, como pretende hacer ver a la ciudadanía el actual alcalde, sino que lógicamente tiene unos responsables que no son otros que los gestores municipales a cuya cabeza se encuentra el propio alcalde".

"Por todos es conocido que la pésima gestión realizada en los últimos años con inversiones que ascienden a los 42 millones de euros, ha provocado la asfixia financiera de las arcas municipales", criticó, para añadir que la deuda municipal asciende en la actualidad a 3,5 millones de euros, "lo que conlleva que anualmente el ayuntamiento tenga que hacer frente a unos gastos por amortización de préstamo y de intereses bancarios de más de 300.000 euros".

Según afirmó, este "despilfarro económico realizado por el PNV en los últimos años ha provocado que el Ayuntamiento tenga que elaborar un plan de choque que, como primer punto esencial, establece una política presupuestaria austera en materia de gasto y realista en materia de ingresos".

Salaverria dijo que ello ha dado lugar a la presentación de un presupuesto "austero y restrictivo, con recortes muy drásticos donde los principales paganos serán los vecinos del municipio". En ese sentido, insistió en que "la imprudencia en la gestión de los recursos públicos sustentados en ingresos presupuestados de manera virtual, han llevado al ayuntamiento a tener que ajustarse el cinturón y con ello a recortar las inversiones, siendo los principales damnificados los vecinos de Orduña".

El recorte presupuesatrio se plasmará, según lamentó, en que "no se sustituyan las tuberías de Uralita en las pedanías, que no se acometa la pavimentación en las calles del casco histórico, que no se haga realidad la construcción de la zona deportiva, que el gasto destinado a las actividades para mayores sea escaso o que no exista nada previsto en materia de vivienda".

Sin embargo, denunció que "mientras los vecinos de Orduña se tienen que apretar el cinturón debido a la situación de las arcas municipales, quien no se lo aprieta es el señor alcalde, ya que sus retribuciones van a suponer un desembolso para el consistorio de 70.000 euros, a lo que hay que sumarle que tiene previsto gastarse otros 8.000 euros en concepto de dietas y viajes".

Para el PP, es un "ejercicio de cinismo político pedir a los vecinos de Orduña que se aprieten el cinturón, mientras el señor alcalde disfruta de unos emolumentos y unos privilegios impropios de un municipio del tamaño de Orduña y de un ayuntamiento que atraviesa una grave situación económica".

Por último, rechazó el "excesivo gasto" que se destina al área de Euskera, para la que se recoge una partida de 173.000 euros, "cifra superior a cuestiones tan importantes como las Ayudas de Emergencia Social, la atención a los mayores, las políticas de mujer o las de promoción de empleo".