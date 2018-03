Los estudiantes de Versalles ganan la competición jurídica 'Moot Madrid'

29/06/2009 - 17:27

El equipo de estudiantes de la Universidad de Versalles resultó el pasado 26 de junio el ganador de la Competición Internacional de Arbitraje y Derecho Mercantil (Moot), que se celebró en la Universidad Carlos III de Madrid con la participación de estudiantes de Derecho de cinco países.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El concursó contó con Promomadrid, como entidad co-organizadora y con patrocinadores de la talla de la Universidad de La Rioja, el Centro de Estudios Garrigues, las principales firmas de abogados de presencia internacional en materia de arbitraje, las Cortes de arbitraje más relevantes de nuestro país y la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA)-, y Where and What, centro especializado en la enseñanza de inglés jurídico.

El ganador de la competición jurídica 'Moot Madrid' fue el equipo de la Universidad de Versalles. Asimismo, existen premios para las distintas categorías: el Premio al Mejor equipo en la fase oral fue para la Universidad de Versalles, entregado por Jesús Sáinz, presidente de PromoMadrid.

El premio de Mejor orador lo obtuvo el equipo de la Universidad de Miami, entregado por Jernej Sekolec, de Naciones Unidas. Miguel Temboury, presidente de la Corte de Arbitraje de Madrid, galardonó al equipo de Mejor escrito de demanda que recayó en la Universidad Autónoma de Madrid.

Manuel Bermejo, decano de la Universidad Carlos III de Madrid, entregó el Premio al Mejor escrito de contestación a la demanda a los miembros del equipo de la Universidad de Islas Baleares.

Además, la Universidad Carlos III de Madrid ofreció una beca para cursar el Máster de Arbitraje Comercial y de Inversiones, mientras que el Centro de Estudios Garrigues otorgó una beca para sus programas de postgrado. También las firmas de abogados que patrocinan la iniciativa ofrecieron becas de especialización para trabajar en sus sedes.