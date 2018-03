Defensor del Pueblo acepta mediar para "buscar soluciones al problema de los eucaliptos", según Ecologistas

29/06/2009 - 17:39

El portavoz de Ecologistas en Acción en Huelva y miembro de Fuegos Nunca Más, Juan Romero, apuntó hoy, tras mantener una reunión con el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, que éste mediará para "buscar soluciones al problema de los eucaliptos y para que ENCE no arranque el bosque natural" para sembrar la citada especie.

HUELVA, 29 (EUROPA PRESS)

Así lo explicó a Europa Press Romero, quien aseguró que Chamizo "ha aceptado" la petición de Ecologistas a la Junta de Andalucía de un plan de ordenación de los espacios forestales, de donde "hay que sacar los eucaliptos porque no son especies sino cultivos, tal y como exige la vigente ley de Andalucía".

Del mismo modo, señaló que la organización ha expuesto al Defensor las plantaciones de eucaliptos en espacios protegidos, como por ejemplo la finca 'Mascote', en las inmediaciones del río Tinto, en el término municipal de Berrocal, donde "la empresa ENCE está utilizando técnicas del siglo XIX provocando grandes movimientos de tierras y problemas de erosión".

En este sentido, Romero indicó que Chamizo "ha aceptado propuestas, quejas y peticiones", a lo que añadió que esta tarde mantendrán una reunión el delegado provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel López; el alcalde de Berrocal, Juan Jesús Bermejo (PSOE), representantes de Ecologistas en Acción y de ENCE, para abordar la situación.

Por último, Romero aseguró que "los ecologistas son conscientes del paro existente, por lo que están preocupados por los puestos de trabajo que pueden correr riesgos". Por ello, pidió a ENCE que "utilice otras alternativas que no vayan en contra del medio ambiente", al tiempo que dejó claro que "el debate no está centrado en la plantación o no de eucaliptos, sino dónde, cómo y no a cualquier precio".