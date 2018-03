U2 estrena mañana en Barcelona su escenario de 360 grados

29/06/2009 - 17:55

La banda irlandesa U2 estrenará mañana en el Camp Nou de Barcelona su escenario de 360 grados y 50 metros de altura en el que será el primer concierto de la gira mundial para presentar su nuevo disco, 'No line on the horizon'.

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

El director de producción de la gira de U2, Jake Perry, aseguró recientemente ante los medios que llevan un mes preparando este concierto, pero que no "no se sabe" con exactitud cuanta gente está trabajando en ello. "Lo que sí sabemos es que estamos ayudando" a frenar la crisis mundial, bromeó.

El arquitecto del escenario, Mark Fisher comentó que tanto la estructura del escenario como las pantallas giran 360 grados. Disponen de varias estructuras del escenario "moviéndose" de una ciudad a otra, pero solo tienen un equipo de luces y pantallas por lo que se monta 24 horas antes y se quita seis horas después para llevarlo a la siguiente ciudad.

Ante las 300 toneladas de material que acarrea U2 en esta gira y sobre la hierba del Camp Nou, su manager, Paul McGuiness, aseguró la semana pasada que con el escenario 360 grados se consigue más capacidad de público y, por lo tanto, más variedad en los precios de las entradas. Además, "no hay malos asientos", algo que el grupo trató de conseguir durante mucho tiempo y "aunque ha sido caro, funciona".

Con las 90.000 entradas agotadas para mañana, U2 dará un segundo concierto en la capital catalana el 2 de junio en el mismo recinto --aún hay entradas a la venta--.

En el 'show', que durará algo más de dos horas, U2 tocará entre 20 y 22 canciones, según McGuiness, y entre ellas no faltarán las de su nuevo disco. La banda escocesa Snow Patrol teloneará a U2 en los conciertos de Barcelona y en los de Milán, donde proseguirá la gira.

Con motivo de estos concierto, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) reforzará el servicio de Metro desde las 20.30 horas y lo prolongará hasta la 1 horas --una más de lo habitual--.