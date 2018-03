CCOO afirma que la ONCE "se niega a renovar el contrato a una vendedora" tras tres años de contratos temporales

CCOO aseguró hoy que la dirección administrativa en Jaén de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha comunicado a una vendedora de cupón afiliada al sindicato, trabajadora menor de 25 años de edad y con una discapacidad visual --66% de pérdida de visión--, que no renovará su contrato después de tres años de contrataciones temporales "ininterrumpidas y sin que haya ocurrido circunstancia alguna que motive esta ausencia de renovación".

El sindicato explicó en un comunicado que el pasado 11 de febrero Carmen Rascón resultó elegida por sus compañeros en las elecciones sindicales celebradas en la ONCE como miembro del comité de empresa de Jaén en la candidatura de CCOO.

"Se trata, por tanto, de una representante legal de las trabajadoras y trabajadores de la ONCE en la que concurren además otras circunstancias personales objeto de protección, según la legislación vigente", subrayó.

"Para valorar esta actuación de la ONCE hacia la trabajadora mencionada hay que recordar que estamos hablando de una corporación de derecho público que viene recibiendo desde hace años subvenciones de cientos de millones de euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado con el fin de equilibrar sus resultados comerciales", recalcó el secretario general de la Sección Sindical de CCOO en ONCE-Jaén y miembro de la comisión ejecutiva de la Unión Provincial de CCOO, Juan Manuel Cano.

Además, Cano incidió en que, "en su faceta empresarial, la ONCE recibe las bonificaciones y subvenciones empresariales establecidas legalmente para la contratación de personas con discapacidad", de ahí que afirmara que "existe, por tanto, una doble financiación pública del empleo en la ONCE que, en el caso de Carmen Rascón, supone hasta un máximo de 12.800 euros en bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social en estos tres años en que ha estado contratada más una subvención directa de 4.000 euros".

En este sentido, precisó que la ONCE "viene manteniendo tensas relaciones con el Gobierno de España motivadas por su pretensión de lograr la concesión de mayores niveles de autonomía comercial y de más elevadas subvenciones, a lo que el Gobierno no accede". Es por eso que la ONCE "pretende establecer una relación causa-efecto entre situaciones de crisis laboral y pérdidas de empleo dentro de la empresa y la no aceptación por el Gobierno de sus pretensiones", según analizó.

"Es decir, trasladar tanto al exterior como al interior de la organización la idea de que las dificultades que, empresarialmente, atraviesa la ONCE se deben a la política restrictiva del Gobierno para con la entidad", resumió. "Así mientras que evita realizar contrataciones estables por tiempo indefinido, la ONCE sigue realizando contratos laborales precarios, en claro fraude de ley", lamentó.

En sentido, el secretario general del Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Jaén, Juan Carlos Cantero, adelantó que el sindicato va a iniciar una serie de actuaciones encaminadas a conseguir que la dirección administrativa de la ONCE en Jaén modifique su actitud y proceda a contratar nuevamente y de forma indefinida a la trabajadora mencionada.