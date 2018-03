Alcalde de Icod (Tenerife) plantea que empresas de El Riquel se queden 'sine die' pero preparando su traslado

29/06/2009 - 18:42

El alcalde de Icod de los Vinos (Tenerife), Diego Afonso, ha señalado que con el nuevo Plan General de Ordenación del municipio, las empresas de la Finca de Riquel --precintadas con motivo de un auto judicial por delitos con los recursos naturales y el medio ambiente-- es posible dar licencia "temporal" a las empresas mientras se localiza un lugar adecuado para el traslado y se disponen de los proyectos de restauración para este ámbito.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 (EUROPA PRESS)

Así lo ha explicado el nacionalista a Europa Press insistiendo en que "hay que recuperar el Riquel". Afonso insistió en que las empresas se "irán a donde se tengan que ir", pero que el Plan General abre ahora una posibilidad según la cual "con determinadas condiciones y parámetros de recuperación e instalación" se puede permitir la actividad con la "licencia pertinente".

Explicó, asimismo, que el hecho de que la ampliación del polígono industrial de Las Almenas no esté cerrado "no significa que las empresas se vayan a quedar". "Hay que recuperar el Riquel y habrá que ver donde se reubican definitivamente", subrayó el alcalde icodense que puntualizó que "nadie puede lavarse las manos sobre este asunto", insistiendo que su equipo de gobierno no ha "solsalado" la responsabilidad que como corporación pueda tener.

En su opinión, la decisión del pleno extraordinario para autorizar las empresas no es incompatible con el auto judicial, pues, en su opinión, se trata de que "se cuente con los documentos y los plazos necesarios para poner fin a la actividad, así como la recuperación del Riquel".