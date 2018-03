Condenan a 2 años a un hombre y a su hijo por encubrir el asesinato de una persona que murió a golpes

29/06/2009 - 19:27

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a dos años de prisión a un padre y su hijo, acusados de encubrir el asesinato de un hombre por una tercera persona en La Nucía (Alicante), durante la madrugada del 8 de octubre de 2006, y que posteriormente fue arrojado por un barranco en su vehículo.

ALICANTE, 29 (EUROPA PRESS)

El ministerio fiscal pedía para cada uno de los acusado 17 años por un delito de asesinato, un año de prisión por un delito de hurto, así como una multa de 3.720 euros por un delito de utilización ilegítima de vehículo a motor y otra de 4.650 euros por un delito de daños.

El tribunal ha considerado que a los procesados, Paul U., y Gennadij U., --lituano y ruso-- no se les puede "imputar los delitos de homicidio o asesinato" y tampoco el de hurto, puesto que "no ha quedado acreditado por ningún otro elemento probatorio" que éstos participaran en la muerte de la víctima y en el robo que sufrió, y "no puede construirse de manera artificial una tesis sobre la forma en que los hechos acaecieron", por lo que ambos fueron absueltos de los delitos de asesinato y hurto.

En este sentido la sala ha estimado que la participación de los procesados en los hechos se limita a "ocultar el cadáver en el maletero y conducir el vehículo, a instancias del autor de la muerte, al barranco donde fue arrojado, sin que exista prueba que acredite que ninguno de ellos cooperase en la causación de la muerte, directa o indirectamente, por lo que no pueden considerarse autores" del asesinato, sino de un delito de encubrimiento.

La sentencia recoge que los hechos sucedieron el 7 de octubre de 2006, cuando Paul U. y Gennadij U. acudieron a un pub de Benidorm (Alicante) donde se encontraron con un conocido que, a su vez, había quedado con la víctima. Así, el fallecido y el conocido de los procesados discutieron por una deuda, relativa al arrendamiento de un local, en este pub.

Durante la madrugada del 8 de octubre de 2006, los cuatro hombres se trasladaron en el vehículo de la mujer del fallecido hasta un descampado situado en los alrededores de la calle Ponent de La Nucía, donde el conocido de los acusados y la víctima discutieron. Durante la discusión, el conocido propinó múltiples golpes en la cara y en el cuerpo a la víctima que le causaron la muerte.

Con la víctima ya fallecida, el conocido le robó varias joyas, 200 euros y las llaves del coche. Acto seguido, el autor de los golpes y los procesados introdujeron el cadáver en el maletero del coche y se dirigieron a un barranco de la partida Barranco Coloma. una vez allí, sacaron al cadáver del maletero, lo situaron en el asiento del conductor del coche y lo lanzaron por el precipicio para simular un accidente.