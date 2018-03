CCOO defiende que la fecha no debe condicionar el Pacto por C-LM, pues lo importante son las medidas y que haya consenso

El secretario regional de CCOO, José Luis Gil, defendió hoy que la fecha no debe condicionar la aprobación del Pacto por Castilla-La Mancha, aún en ciernes, pues lo verdaderamente importante son las medidas que contenga, y que éstas sean consensuadas por todos los participantes.

De este modo de pronunció el secretario regional de CCOO, a preguntas de los medios, poco antes de impartir una conferencia para presentar la fundación "Instituto de Estudios Sociales", sobre la fecha en la que el Pacto de Castilla-La Mancha verá la luz, después de que el Gobierno regional haya mostrado su intención de aprobarlo a principios del mes de julio, de cara a la elaboración de los presupuestos regionales.

Según reiteró Gil, la aprobación de dicho Pacto depende de que las propuestas que se hayan planteado en las cuatro mesas de negociación que hay abiertas "se abran paso o no. Si esto es así, no habrá inconveniente, pero si no, la fecha no puede ser un elemento que coaccione a los participantes de estas mesas".

En este sentido insistió en que "la fecha es importante pero no determinante, pues aunque desde el primer momento hemos exigido que sería conveniente tenerlo resuelto antes del verano, esto dependerá de que las medidas que se planteen se abran paso o no", repitió.

Dicho esto, señaló que CCOO ha acudido a esas mesas de negociación "con ánimo de lealtad y con propuestas concretas, porque nos va mucho en ello, especialmente el bienestar de los castellano-manchegos. Por ello seremos exigentes, pero también corresponsables con lo que tenemos que hacer en Castilla-La Mancha".

Respecto a la posibilidad de cerrar un acuerdo, Gil aseguró que CCOO "ha volcado sus propuestas para conminarlas con las que otros hagan", y se mostró por tanto confiado en que "esas reflexiones conjuntas, nos permitan más pronto que tarde concretar medidas para que en el otoño podamos ofrecer alternativas concretas, viables y tangibles".

"En esas mesas de diálogo que hemos abierto con el Gobierno, la patronal y UGT seremos capaces de articular respuestas concretas, aunque ya hay un punto tangible que es el Plan de Choque por el Empleo --recordó Gil-- que ha surgido del acuerdo entras las partes, para dar una solución que peor lo está pasando".

"Pero no es la única medida que hay que poner en marcha y eso es lo que nos preocupa en este momento, porque aparte de lo general hay que ir a lo particular, y tenemos que ser capaces de dar respuesta todos los días a la gente", concluyó el responsable regional de CCOO.