Verdasco, rendido al saque de Karlovic: "Jugar contra él es otro deporte"

Londres, 29 jun (EFE).- El español Fernando Verdasco dijo hoy, tras quedar eliminado en octavos de final de Wimbledon, por el croata Ivo Karlovic, máximo anotador de "aces" del torneo (con 137), que competir contra éste era como "jugar a otro deporte, no es tenis, es irreal".

El español, séptimo favorito, mostró impotencia ante el poderoso servicio de su oponente en la pista 1, que se enfrentará al suizo Roger Federer en los cuartos de final, después de que el helvético sacara del cuadro al sueco Robin Soderling.

No obstante, Verdasco admitió que no se llevó sorpresas y que se esperaba un partido de estas características.

"Perder un saque con él es un set. El porcentaje de primeros servicios para la velocidad a la que saca él es irreal. No se puede jugar. No se puede restar o contrarrestar un saque así. No hay forma", señaló el español, que dejó solo a su compatriota Juan Carlos Ferrero, en esta competición como representación española.

Verdasco, que sumó 7 "saques directos" frente a los 35 "aces" logrados por Karlovic con su primer servicio -es el máximo anotador del torneo con 137 acumulados en lo que va de competición- cometió 9 dobles faltas -Karlovic, 5- e incurrió en 24 errores no forzados, menos que su oponente, que hizo 33.

Admitió que ante este rival, que hoy sacó a 227 kilómetros por hora, las oportunidades sólo vienen en la "muerte súbita".

Con relación a la bola de set que perdió en el cuarto parcial, explicó: "Me ha sacado una derecha de resto, invertida, y no me lo esperaba; y luego me ha sido imposible, otra vez, romperle el saque. Sabía que el partido iba a ser así, que se iba a decantar en dos bolas y así ha sido".

Verdasco, que no dispuso de ninguna bola de "break" durante todo el choque, comentó también que el partido le resultó "duro mentalmente", pero indicó que "ya lo sabía y no ha sido menos de lo que me esperaba. Ha sido como me esperaba".

"Yo creo que él ha sacado, de todos los partidos que he jugado contra él, éste ha sido el día en que mejor ha sacado de todos. Ha sido increíble. Es otro deporte jugar contra él -explicó- y más en una pista así. Hay veces que es irreal. No se puede jugar, no es tenis. Es otro deporte".

De sus vaticinios ante el duelo de cuartos de final entre Karlovic-Federer, opinó que en los "tie-breaks" con el helvético "es el único con el que fallaría esa derecha invertida que a mí me ha metido" y habló de la "presión de jugar contra Federer".

"Él la nota, como todos los que juegan contra Federer. Y su saque baja un poquito de efectividad. Y Federer le termina ganando, por los pelos, pero le termina ganando", añadió.