Gobierno central y aragonés condicionan su ayuda a Opel Europa a la afección que el plan de Magna tenga en Figueruelas

29/06/2009 - 20:38

El Gobierno central y el Ejecutivo aragonés condicionaron hoy su ayuda económica a Opel Europa a la afección que tenga en la planta de GM España, ubicada en Figueruelas (Zaragoza), el plan de ahorro de la multinacional canadiense-austriaca Magna, que ha llegado a un preacuerdo para hacerse con General Motors (GM) Europa.

ZARAGOZA, 29 (EUROPA PRESS)

Representantes del Gobierno central, del aragonés y del Comité de Empresa de GM España se reunieron esta tarde en Madrid, en la sede del Ministerio de Industria, y acordaron tomarse la propuesta de Magna "como la de un inversor más" y esperar a que presente un proyecto industrial en firme "para hablar de las ayudas de los Gobiernos y del sacrificio que están dispuestos a asumir los trabajadores en el plan de ahorro", explicó el secretario general de UGT en la planta y representante en el Comité Europeo de General Motors, Pedro Bona, en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, Bona informó de que de hacerse efectivo el plan de ahorro que les trasladó la multinacional canadiense-austriaca la semana pasada, relativo a la reducción de la producción hasta las 320.000 unidades y que supondría la rescisión de unos 1.600 empleos en la planta de GM España, "difícilmente se aportaría dinero o compensaría que los trabajadores participaran en el ahorro".

El pasado martes, Magna presentó al comité europeo del grupo en un encuentro en Frankfurt un plan de ahorro de 1.750 millones de dólares --unos 1.300 millones de euros-- a ejecutar en cinco años, y que supondría reducir la carga de trabajo de Figueruelas hasta las 320.000 unidades, las que se están fabricando en la actualidad a consecuencia de la crisis. Además, según Bona, Magna "dejó claro" que este ahorro se llevaría a cabo a costa de los salarios y otros conceptos de los trabajadores.

No obstante, Bona incidió en que estos datos "no deben tomarse como definitivos" porque "debe esperarse una propuesta firme y a que Magna sea el inversor definitivo". "Ellos no contemplan la flexibilidad, sino que prescinden de los trabajadores que no necesitan y luego vuelven a contratar si hace falta", afirmó y recordó que, con esa visión, sobrarían entre 10.000 y 11.600 empleos en Europa.

OTROS INVERSORES

Así el secretario general de UGT en la planta de GM España, Pedro Bona, reconoció que el comité "tiene constancia" de que GM continúa negociando con otros inversores como Fiat o Ripplewood porque "es lógico que no se limite a un candidato", por lo que apreció que la Comisión Permanente piensa que a la propuesta de Magna "hay que darle valor porque es la intención de uno de los inversores", pero siempre teniendo presente que la negociación está abierta.

Por otro lado, Bona declaró que en el encuentro que tuvo lugar el martes y el miércoles en Frankfurt, los representantes de los trabajadores informaron a Magna de que la planta de España "está dispuesta a negociar un plan de ahorro y aportar una parte proporcional a la empresa", pero siempre que Magna "presente su proyecto industrial en firme".

"La idea actual no nos satisface en absoluto porque no sabemos si esa reducción de la producción es definitiva o temporal", señaló y avanzó que el comité espera que Magna les de una respuesta "en breve" para conocer si están dispuestos a negociar el plan con ellos.