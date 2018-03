Griñán pide al PSOE-A recuperar el voto de las clases medias y hacer que las trabajadoras salgan de la abstención

29/06/2009 - 20:43

Reconoce que los Presupuestos para 2010 "no sólo no crecerán, sino que incluso serán de contracción"

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, aprovechó hoy la celebración del Comité Director del PSOE-A, máximo órgano entre congresos, para pedir a su partido que realice un esfuerzo de cara a recuperar el voto de las clases medias de la comunidad andaluza, así como para lograr que voten esas clases trabajadoras que están instaladas en la abstención.

Durante su intervención ante el Comité Director, Griñán mostró su satisfacción ante los resultados obtenidos por el PSOE-A en las últimas elecciones europeas, que han demostrado que "somos un partido invencible cuando apretamos". "El PSOE-A es la fuerza más importante del Sur y el más fuerte dentro del socialismo", apuntó el presidente de la Junta, que resaltó que el apoyo logrado por los socialistas andaluces significa el 21 por ciento del apoyo alcanzado por el PSOE en toda España.

No obstante, Griñán no dejó de resaltar algunas de las debilidades del PSOE-A como puede ser la zona de Almería y del corredor del Mediterráneo, aunque no dejó claro que los socialistas ganarán las elecciones autonómicas y municipales en la provincia, además de llamar la atención que de ese corredor, la zona de Almería es la que mejores resultados presenta.

"Es verdad que presentamos algunos problemas en el litoral y en las grandes poblaciones", reconoció Griñán, que destacó que dentro de las clases medias urbanas, los barrios del PP-A presentan mayor participación .

En este contexto, el presidente de la Junta de Andalucía advirtió de que se trata de recuperar una parte del electorado que está en la abstención y llegar a las clases medias. "Tenemos que recuperar el voto de las clases medias y hacer que voten esas clases trabajadoras", subrayó Griñán, que también llamó la atención sobre el hecho de que el PSOE-A ha perdido apoyos entre los votantes de 18 a 30 años.

"MUY MAL" PARA HACER LOS PRESUPUESTOS

De esta forma, Griñán apostó por hacer un discurso ideológico y de gestión, ya que "vienen tiempos regulares y malos para los ayuntamientos y para la Junta de Andalucía también". "Lo vamos a tener muy mal para hacer los Presupuestos para 2010", reconoció el presidente de la Junta, que advirtió de que el Presupuesto para 2010 no sólo no crecerá, sino que incluso será de contracción". Asimismo, dejó claro que en la partida para políticas de Educación, no existirán recortes.

Por último, resaltó el proceso de cambio que ha experimentado el PSOE-A y el Gobierno andaluz frente al PP-A, que se ha quedado "viejo". Además, criticó que la estrategia del PP-A sea la de "ocultar", pues los populares "nunca presentan una propuesta en positivo, sino que lo que hace es embarrar el terreno de juego para destruir el liderazgo del PSOE-A ante el hecho de que ellos no tienen liderazgo".