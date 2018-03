Cantabria y País Vasco celebrarán "dentro de muy poco" su primera cumbre institucional

29/06/2009 - 20:54

Cantabria y Euskadi celebrarán "dentro de muy poco" la que será la primera cumbre institucional entre ambos gobiernos, un encuentro que no se había celebrado nunca antes hasta la fecha y que ahora va a ser posible por el cambio al frente del Gobierno vasco y el nombramiento de Patxi López como lehendakari.

SANTANDER, 29 (EUROPA PRESS)

Así lo anunció hoy el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, en el marco del Debate sobre la orientación política del Gobierno, cuya primera sesión se ha celebrado hoy en el Parlamento regional.

Cantabria ya ha celebrado cumbres de este tipo con las otras dos comunidades vecinas (Asturias y Castilla y León), pero hasta ahora no había "querido" proponer un encuentro similar con País Vasco porque, según recalcó Revilla, no es partidario de sentarse con "gente que no defiende la Constitución Española y a España".

Ahora, con el cambio de Gobierno, hay "otro clima" y "próximamente" se producirá esa cumbre que, según el presidente cántabro, será "muy importante", y confía en que tenga "todo el empaque" que él desea.