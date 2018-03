Asociación 'El Defensor del Paciente' denuncia la muerte de una niña por una presunta negligencia en el Infanta Leonor

29/06/2009 - 21:14

La Asociación 'El Defensor del Paciente' denunció hoy la muerte de una niña minusválida en el Hospital Infanta Leonor de Vallecas por una "presunta negligencia" médica.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La asociación remite por carta al consejero de Sanidad, Juan José Güemes, una misiva en la que la madre de la niña cuenta que llevó a su hija el 8 de marzo a Urgencias del Infanta Leonor porque tenía "fiebre" y que les atendieron a medianoche a pesar de que llegaron sobre las 17 horas.

Hicieron un análisis de sangre y una radiografía y la doctora al recibir los resultados le dijo que tenía que permanecer ingresada "porque tenía neumonía", señala la madre. En ese momento -- afirma seguidamente-- la llevaron a Observación porque no había cama libre en planta.

La madre se fue a casa y cuando fue de visita se encontró que "la tenían en un rincón, sin oxígeno, sin suero, sin nada". "Es más, cuando mi hija me vio llegar se tiró a mí para que la diera agua, se bebió cuatro vasos de agua y se comió la papilla de fruta, por lo tanto, no le dieron de comer, ni de beber en toda la noche y en toda la mañana", explica la madre por carta, en la que dice que un día más tarde pasaron a la niña a otra habitación ya con oxígeno y suero y que tenía medicación.

La madre dice que le volvieron hacer una radiografía y que la doctora le afirmó que no había empeorado, ni mejorado. "Añadió que subirían a verla los de la UCI a valorarla, cuando subieron me dijo la doctora que no habían visto necesario bajarla y el viernes día 13 mi hija falleció", explica la madre, que afirma que la tuvieron en la habitación cuatro horas después de fallecida "porque no encontraban al médico de planta y hasta que no llegara el recibo de la empresa de defunción no se la podían llevar de la habitación".

La madre afirma que volvió al hospital a pedir un informe y que le dijeron que no le daban ningún informe y tras insistir le dijeron que se lo mandarían por correo electrónico. Posteriormente, puso una reclamación y le dijeron que ya le habían dado explicaciones, hecho que ella niega y criticó la respuesta cuando fue en persona.

"Cuando la fui personalmente a pedir una explicación y el informe, su explicación fue: no la dejaron en la UCI porque total le quedaban tres o cuatro años de vida y si no se hubiera muerto de neumonía, se hubiera muerto de otra cosa. Entonces, en la UCI no han querido ocupar una cama con su hija que tiene un corto plazo de vida pudiéndola dejar libre para otra persona que viniera y tuviera un largo plazo más de vida que su hija", destaca la madre.