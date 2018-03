El concejal del Ayuntamiento de Cuenca acusado de transfuguismo asegura que no declarará ante el PP en Toledo

29/06/2009 - 21:36

El concejal 'popular' del Ayuntamiento de Cuenca, Miguel Ortiz, aseguró hoy que no atenderá a la citación que le ha remitido el Partido Popular, para prestar declaración después de haber votado contra la disciplina de voto en el pleno ordinario del mes de mayo.

CUENCA, 29 (EUROPA PRESS)

A preguntas de los medios, Ortiz explicó que hace varios días recibió un burofax del PP de Castilla-La Mancha por el que se le citaba para acudir a declarar el próximo día 2 de julio a la capital de la región.

Así, Ortiz afirmó que ya ha remitido un burofax al instructor de su caso dentro en el partido, Leandro Esteban, afirmando que "para evitar la indefensión a la que me está sometiendo, porque desconozco qué hechos son de los que se me acusa, o presuntamente he cometido, hasta que no reciba el expediente en tiempo y forma en el que se indique cómo, cuándo y dónde he cometido un hecho que pueda ser considerado como falta muy grave, grave o leve, no acudiré a ninguna citación".

Ortiz aseguró que desconoce sobre qué asunto van a tomarle declaración e incidió en que, una vez que se incoa expediente, hay que trasladarlo al afectado "perfectamente definido, dirigido y determinado en cuestión de derechos en relación con faltas".

Con todo, aseguró que hasta que no reciba más detalles sobre su expediente "por supuesto que no" asistirá el próximo 2 de julio a prestar declaración en Toledo. Insistió en que "es una indefensión a la que me están sometiendo, y yo tengo que defenderme".

PLENO

Miguel Ortiz volvió a votar hoy en contra de la disciplina de partido, tras abstenerse en la votación por la que el pleno del Ayuntamiento de Cuenca ha delegado las competencias sobre el Plan URBANA al Patronato de Promoción Económica, punto que se aprobó con los votos a favor del PP e IU, en contra del PSOE y con la abstención de Ortiz.

En este último pleno ordinario, el edil popular no siguió la disciplina de voto y se abstuvo en la votación al considerar que el proyecto, financiado con fondos europeos, corre peligro si se delegan las competencias en un órgano que no es el Ayuntamiento.

Así, al tiempo que el Grupo Popular votó a favor del cambio, Ortiz se abstuvo y señaló que el "Patronato no es un órgano competente" para desarrollar el Plan URBANA y más concretamente, firmar un convenio con la Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid para asesorar y gestionar el proyecto.

"TRÁNSFUGA"

El pasado mes de mayo el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cuenca acusó a Ortiz de ser un tránsfuga, por haber apoyado varias mociones presentadas por la oposición en el Consistorio. A raíz del cambio del sentido de voto del 'popular', se paralizó el expediente de privatización del agua que había iniciado el equipo de Gobierno.

En ese periodo, desde la formación aseguraron que el concejal cometió una falta "muy grave" por lo que el Comité de Derechos y Garantías del PP de Castilla-La Mancha asumió el caso y abrió expediente a Ortiz por incumplir los estatutos de la formación política.