Revilla pide al PP propuestas concretas para negociar los presupuestos aunque cree que la oferta es una "trampa"

29/06/2009 - 21:54

Acusa a Diego de desear que las cosas vayan mal para "tocar poder" y el líder popular ve a Revilla "enfadado" y "sin fe en si mismo"

SANTANDER, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, pidió hoy al Partido Popular que presente un documento con propuestas concretas y "no planteamientos utópicos" para estudiarlo y, en su caso, negociar los presupuestos regionales para el año 2010. No obstante, advirtió de antemano que no ve en el PP "voluntad de llegar a acuerdos" y opinó que lo que proponen los 'populares' es una "trampa".

De esta forma, el líder regionalista respondió a la oferta de consenso presupuestaria lanzada esta tarde por el presidente del PP, Ignacio Diego, quien ante la petición de concreción de Revilla, replicó que es el Gobierno el que tiene los datos y el que, por tanto, debe hacer un borrador con las previsiones de ingresos y los gastos prioritarios para a partir de ahí sentarse a negociar.

Revilla aseguró que el Gobierno está "dispuesto" a pactar, "desde la lealtad", en una situación como la actual en la que todos deben "arrimar el hombro", pero para ello pidió al PP que le remita un documento que se compromete a estudiar "con todo rigor, como un alumno aventajado". "Si tiene algo que merezca la pena, le llamo inmediatamente", afirmó el presidente, quien agregó que sin propuesta la oferta de consenso es "perder el tiempo".

Asimismo, alertó de que "hay que tener cuidado" con la oferta del PP, porque "una cosa es hablar y otra responder con la realidad" y puso el ejemplo de lo ocurrido con la reforma de la Ley del Suelo. Además, duda de las propuestas económicas del Partido Popular de propiciar más inversión con menos impuestos y menos endeudamiento, que en su opinión es la "cuadratura del círculo".

Por el contrario, subrayó que las políticas anticiclícas "exigen" endeudarse "hasta el tope máximo permitido" por la ley, impulsar inversión pública "por un tubo" y no bajar los impuestos. Y eso es lo que propone el Gobierno cántabro para los próximos presupuestos, unido a la inversión en políticas sociales.

Tampoco los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno comparten ese modelo propuesto por el PP. "El PSOE no les compra esa receta porque no trae bienestar para la región y es una receta equivocada", que generaría más déficit, afirmó el socialista Francisco Fernández Mañanes.

Por su parte, el portavoz regionalista, Rafael de la Sierra, secundó la postura de Revilla, coincidió en que la propuesta de pacto presupuestario es una "auténtica trampa" con la "misma credibilidad" que la del pasado año y, por eso, reclamó al PP que presenta una alternativa, un documento "concreto, detallado y justificado", y entonces se sentarán a hablar.

UN PP CON ALTERNATIVA Y UN PRESIDENTE SIN FE

Frente a ello, Ignacio Diego consideró que lo "lógico" es que sea el Gobierno el que plantee un borrador para empezar a negociar, insistió en la voluntad del PP de "ayudar" y dejó claro que su partido tiene alternativas y soluciones, equipo y propuestas, que ha ido planteando "todos los lunes" en el Parlamento regional pero han sido "desechadas".

"Se puede, si ustedes quieren, sacar a Cantabria de la situación dificultosa en que está", agregó Diego, quien mostró su confianza en la capacidad de los cántabros para salir hacia delante "sin que interfiera el Gobierno".

En cambio, cuestionó la actitud de Revilla para ello porque, a su juicio, en el debate de hoy se ha visto primero un presidente "falto de ilusión y ganas, sin fe en si mismo y en su Gobierno", y después un presidente "crispado, enfadado y renegado".

Lejos de esto, Revilla recalcó que está "como nunca, como una moto", cada día "con más ilusión", porque "nunca" ha sido "cobarde" ni se ha "arrugado" y ahora se encuentra "con más capacidad" y se enfrenta a la coyuntura económica "cogiendo el toro por los cuernos" y con la convicción de que Cantabria va a salir de la crisis "antes" que las demás regiones y "reforzada", una salida que desea presenciar "al mando de esa misión".

DESEO DEL PP DE "TOCAR PODER"

Por contra, acusó al PP y a su presidente de querer que las cosas vayan mal, de "disfrutar" con las malas noticias y de esperar "una catástrofe" para "poder tocar poder", pero no les augura éxito en esa empresa. "Cuando tomé posesión les dije que esto iba para largo, pero ahora les digo que va para mucho más largo", sentenció.

En este sentido, animó a Ignacio Diego a seguir por el mismo "camino" y le advirtió que de esa forma seguirá también el "goteo" de pérdida de diputados.

Además, rechazó las críticas del PP sobre su falta de credibilidad y le respondió que el crédito no lo da un partido político o un diputado, sino los votantes en las urnas. También cuestionó las críticas sobre su falta de reivindicación cuando, en cambio, destacó que en Castilla y León le ven como el "héroe de la reivindicación" en infraestructuras.

En definitiva, Revilla lamentó que en boca del presidente del PP ha escuchado "la misma orquesta estridente" de otros años, el mismo discurso en tiempos de bonanza y de crisis, y le pidió que "no engañe" a los ciudadanos porque Cantabria no va peor que otras regiones. "Va mal, pero menos mal", apostilló.

GFB

Sin embargo, Diego le respondió que lo que ocurre es que el PP "no puede apartarse del realismo, que es cuestión de objetividad", y constata que la mayor parte de las promesas realizadas por el presidente en este debate son promesas "desde hace seis años", "las realidades se cuentan con los dedos de la mano" y algunas de esas realidades, como la de GFB, son "inmensos fracasos que no se tapan con un dedo".

Sobre este asunto, Revilla se preguntó qué "delito" ha cometido el Gobierno, cuando lo que ha hecho ha sido traer una empresa a Cantabria. Admitió que la cosa "ha salido rana", pero matizó que pese a todo la situación es mejor que como la dejó el PP, porque "la nave está ahí" y "ya se encargará alguien de ponerla en marcha".