El sector de las telecomunicaciones es más robusto frente a la crisis y ayuda a otros a superarla, según UPCT

19/07/2009 - 10:40

El mercado de las telecomunicaciones es más robusto que otros frente a la crisis y ayuda a otros sectores a superarla, según las principales conclusiones que se extraen del curso de verano titulado 'Servicios de telecomunicaciones móviles y de banda ancha, remedios contra la crisis' organizado por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

Esta mayor robustez para abordar la situación de crisis responde a que el sector "cuenta con una gran inversión en I+D+i, que es un factor acelerador que ayuda a remontar la crisis; y a que tiene interdependencia con otros sectores económicos", según aseguró el organizador del curso, el doctor y profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación (ETSIT) de la UPCT, Antonio Martínez.

Además, el sector aborda con mayor éxito la situación actual gracias a que "hay mucha inversión asociada a proyectos de un alto impacto socio-económico, y tiene un respaldo positivo del Estado, con una supresión de obstáculos, programas anticrisis tanto de la Unión Europea como de España, como el Plan Avanza, para generar empleo y tendencias en la economía", añadió.

El curso de verano se basó en el planteamiento de la situación del sector en la actualidad que, en general, "no es buena para ninguna empresa del sector industrial, pero el área de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) está dando unas cuentas de resultados bastante positivas en la mayor parte de las empresas de telecomunicaciones", indicó Martínez.

Estas conclusiones fueron extraídas por Martínez de las distintas intervenciones que se sucedieron en el curso, con ponencias de todo tipo de actores que intervienen en el mundo de las TIC, como representantes del Colegio de Ingenieros, y de las administraciones, como el director general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Comunidad Autónoma, Diego Pedro García.

Asimismo, el curso contó con la intervención de representantes de los empresarios, como de la operadora Telefónica España, y representantes de los reguladores, como un consejero de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, José Pascual González, quienes expusieron sus puntos de vista al respecto.

Además, Martínez indicó que el sector de las telecomunicaciones "está ayudando a otros sectores la incorporación de otras tecnologías, y a tener, por tanto, posiciones de mercado ventajosas frente a otros que no las están utilizando".

No obstante, Martínez señaló que la crisis "no llega a beneficiarnos, y se está reduciendo, incluso, la cuota de beneficios. Sin embargo, agregó que, por cualquier motivo, "han demostrado tener un modelo de negocio más robusto, que soporta mejor la crisis, lo que no supone que les esté reportando un beneficio, sino que están aguantando mejor el tirón".

"Los únicos que, probablemente, puedan tener un beneficio son los operadores de telefonía de bajo coste, ya que las personas que no tienen un poder adquisitivo tan grande no tienen más remedio que acudir a ellos y renunciar a las grandes empresas", determinó.

De todas formas, explicó que, "en el conjunto del sector, cuando uno mira los números globales, hay una pequeña marcha atrás pero que no es una pérdida de beneficios tan acusada como está ocurriendo en otros sectores".

En lo que respecta al empleo, Martínez reconoció que "hay algunas empresas que han hecho Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) importantes, pero eso no forma parte que de la propia naturaleza del sector".

Así pues, aclaró que el sector "se tiene que reestructurar, se tiene que preparar para afrontar la nueva situación y, de la misma forma que algunas empresas hacen desaparecer empleo, otras del mismo sector, lo están creando".

"Si aumenta la inversión en I+D+i, ahora falta mano de obra especializada con titulaciones de un perfil de ingeniería y telecomunicaciones, que tendrán que absorber la necesidad de empleo en esta área lo que otros pierden por otro lado", concluyó.