La coruñesa Estíbaliz Pereira, coronada Miss España 2009

Cancún (México), 19 jul (EFE).- La coruñesa Estíbaliz Pereira Rabade, de 22 años, fue coronada hoy Miss España 2009, en el transcurso de la gala celebrada, por primera vez, en la ciudad mexicana de Cancún.

La joven, de pelo castaño, ojos marrones y 1'81 de estatura, fue seleccionada de entre las 52 aspirantes al título que reconoce a la mujer más bella de España.

El jurado encargado de elegir a la nueva Miss España estuvo presidido por el periodista Javier de Montini, y formado por autoridades del estado mexicano de Quintana Roo, patrocinadores del evento y ex reinas de la belleza del país latinoamericano.

Los encargados de seleccionar a la ganadora se decantaron además por Miss Granada, Carmen Laura García Fernández, como Primera Dama de Honor, y por Miss Jaen, Alejandra Echevarría Pedrajas, como segunda.

Además de su físico, la personalidad y la forma de expresarse "clara y directa" de Estíbaliz Pereira fueron claves a la hora de ser elegida como la más bella de España, según explicó a Efe el presidente del jurado.

De Montini aseguró que la decisión fue tomada por unanimidad, "algo por lo que estamos muy contentos. Sólo una persona no ha estado de acuerdo, pero el resto hemos coincidido todos".

Estíbaliz contaba desde el primer momento con el beneplácito de sus propias compañeras que, entrevistadas por Efe el pasado miércoles durante la visita que realizaron al enclave de Isla Mujeres, ya la señalaban como una de las favoritas.

Tras ser coronada por una emocionada Patricia Rodríguez, Miss España 2008, que hoy dijo adiós a un año de reinado, la coruñesa se sorprendió cuando los periodistas le comunicaron la opinión que les merecía al resto de candidatas.

La joven, estudiante de gestión de empresas, aseguró sentirse "muy emocionada y muy feliz" e indicó que lo primero que iba a hacer tras atender a los medios era llamar a su familia, que no había podido desplazarse con ella hasta Cancún.

Señaló que durante los quince días de concentración en la ciudad mexicana se había sentido, ante todo, "muy querida por sus compañeras" y que la convivencia "ha sido maravillosa, me llevo muchas amigas de aquí".

"Hemos sido un grupo de 52 chicas, no pequeños grupos, nos hemos apoyado mucho, y eso es lo más bonito que he vivido aquí", subrayó.

Bailar, escuchar música o leer son algunas de las aficiones de la nueva Miss España, que, por el momento, lo único que se plantea es disfrutar de su año de reinado y "después, Dios dirá".

"Me gusta tanto el mundo de la moda, como actuar o la televisión, pero hasta que no termine este año no decidiré qué hacer", dijo.

Estíbaliz destacó sobre las demás candidatas desde el comienzo de una gala, que se desarrolló en el centro de convenciones de la ciudad, y que tuvo un marcado sabor mexicano.

Sobre el amplio escenario enmarcado por las reproducciones de antiguas construcciones mayas, desfilaron las 52 aspirantes, primero en traje de baño, y después con vestido de noche.

La ambientación musical corrió a cargo de la cantante española Pastora soler, que interpretó dos temas de su último álbum, "Bendita locura", y del dúo cubano BNK, así como de un grupo de danzas mayasque puso en escena espectaculares coreografías basadas en ritos ancestrales.

La gala estuvo conducida por la presentadora de televisión Sandra Barneda, y por Mister España 2007, Luis Muñoz, y contó con la presencia de rostros populares como los actores españoles Santiago Urrialde y Dani Muriel.

México aportó también su nota de glamour con la asistencia al evento de los conocidos intérpretes de telenovelas Kate del Castillo y Aarón Díaz, que coincidieron en el acto con la actriz venezolana Catherine Fulop, muy conocida en toda Latinoamérica.